신한은행, 유언대용신탁 잔고 1.5조원 돌파 기념 이벤트 실시

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 28일 유언대용신탁 1조5000억원 돌파 기념 이벤트를 시작했다.
- 신규 600명과 일반계약 고객 전원에 스웬 '얼라이브' 이용권을 준다.
- 신한은행은 신탁 확대해 자산승계와 개인기록 전달 기반을 마련했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 유언대용신탁 누적 잔고 1조 5000억원 돌파를 기념해 디지털 스토리텔링 기업 '스웬'과 고객 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다.
이번 이벤트는 9월 28일부터 11월 30일까지 진행된다. '신한 SOL메이트 유언대용신탁' 신규 고객 선착순 600명과 기존 일반계약 고객 전원에게 스웬의 '얼라이브' 스토리 기록 이용권을 증정한다.
스웬은 개인의 기록을 디지털 콘텐츠로 저장하는 기업으로 사진, 음성 편지, 영상 등을 스토리 페이지로 기록하는 '얼라이브' 서비스를 운영 중이다. 신한은행은 협업을 통해 자산 승계와 함께 개인 기록을 전달할 수 있는 기반을 마련했다.
신한은행은 지난 2015년 특화신탁 사업을 본격화한 이후 가입금액 제한 폐지, 간편계약 프로세스 도입, 치매안심신탁 출시 등 서비스를 확대해왔다. 현재 유언대용신탁 누적 잔고는 1조 5000억원, 올해 누적 판매액은 1조원을 기록해 전년 대비 3배 이상 증가했다.
신한은행 관계자는 "유언대용신탁에 대한 관심에 보답하고자 이벤트를 마련했다"며 "고객의 생애주기와 자산관리 수요에 맞춘 신탁 솔루션을 확대해 나가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com