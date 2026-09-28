링크솔루션, 정부 주관 50억 규모 '딥테크 챌린지' 선정

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AI-MES·디지털트윈·AMR 결합해 무인·자율제조 '다크팩토리' 구축

대전 파운드리 실증 기반 첨단산업용 3D프린팅 부품 양산 경쟁력 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 3D프린팅 기반 스마트제조 전문기업 링크솔루션이 중소벤처기업부 주관 '2026년도 투·융자연계 기술개발사업-딥테크 챌린지 프로젝트(DCP)' 기술도전형 과제에 최종 선정됐다고 28일 밝혔다.

회사는 총 50억원 규모의 정부 연구개발(R&D) 지원을 바탕으로 인공지능(AI) 기반 자율제조 파운드리 양산체계 구축에 나설 계획이다.

딥테크 챌린지 프로젝트는 기술적 난제 해결과 혁신기술 사업화를 목표로 중소벤처기업의 연구개발을 지원하는 사업이다. 이 가운데 기술도전형은 기술 난도가 높은 과제를 대상으로 혁신기술 개발과 사업화를 지원한다.

링크솔루션이 수행하는 과제는 'AI 기반 다공정 적층제조 통합솔루션' 개발이다. 개별적으로 운영되는 여러 3D프린팅 장비와 제조공정을 하나의 AI 플랫폼으로 연계해 주문 접수부터 생산계획 수립, 공정 예측, 품질 판단, 출력물 이송까지 제조 전 과정을 통합 관리하는 것이 핵심이다.

링크솔루션 로고. [사진=링크솔루션]

이를 위해 회사는 AI 기반 제조실행시스템(AI-MES)과 디지털트윈, 자율주행로봇(AMR) 기반 무인 물류 시스템 등을 연계할 예정이다. AI-MES에는 6종 이상의 AI 에이전트를 적용해 주문 정보와 장비 상태 등을 분석하고 생산계획을 수립하도록 할 계획이다. 주요 3D프린팅 공정도 하나의 플랫폼에서 통합 제어해 생산 과정에서 작업자 개입을 줄이는 자율제조 환경 구축을 추진한다.

실시간 공장 운영 상태를 분석·예측하는 디지털트윈과 AMR 기반 물류 시스템도 함께 적용한다. 생산 공정뿐 아니라 제품 이송과 물류까지 자동화해 제조 전반의 운영 효율을 높이겠다는 구상이다.

개발된 통합솔루션은 링크솔루션의 대전 파운드리 생산라인에 적용해 실제 제조환경에서 실증할 예정이다. 회사는 실증을 통해 생산성과 품질 안정성을 높이고 생산·물류 자동화 수준을 확대해 AI 기반 자율제조 양산체계를 고도화한다는 계획이다.

향후에는 개발 기술을 우주·항공과 방산, 휴머노이드, AI 데이터센터 열관리 등 고정밀 부품 생산 분야에 적용할 방침이다. 이를 통해 첨단산업용 3D프린팅 부품의 양산 공급 역량을 확대하고 관련 제조시장 진출을 추진한다.

권혁우 링크솔루션 연구소장은 "이번 DCP 과제를 통해 3D프린팅을 시제품 제작 중심에서 AI가 생산계획과 공정, 품질, 물류를 통합 제어하는 자율제조 영역으로 확대할 계획"이라며 "대전 파운드리를 기반으로 실제 제조현장에 적용할 수 있는 AI 자율제조 기술을 고도화하고 첨단산업 부품의 양산 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com