이환주 KB국민은행장, '사람 살리는 금융' 릴레이 캠페인 동참

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민은행은 불법사금융으로 어려움을 겪는 서민·취약계층을 보호하기 위한 '사람 살리는 금융' 릴레이 캠페인에 이환주 KB국민은행장이 동참했다고 밝혔다.

이환주 KB국민은행장이 불법사금융 피해 예방 및 포용금융 확산을 위한 '사람 살리는 금융 릴레이 캠페인'에 동참했다. [사진=KB국민은행]

'사람 살리는 금융 릴레이 캠페인'은 불법사금융의 위험성을 알리고 금융 취약계층 보호에 대한 사회적 관심을 높이기 위해 지난 7월 서민금융진흥원에서 시작한 공익 캠페인이다.

이번 캠페인에는 주요 금융기관 및 공공기관이 참여하고 있다. 이호성 하나은행장의 지목을 받은 이환주 KB국민은행장은 다음 주자로 정문철 KB라이프생명 대표이사를 지정했다.

이환주 KB국민은행장은 "최근 불법사금융과 과다채무로 어려움을 겪는 분들이 늘고 있는 상황을 무겁게 인식하고 있다"며 "금융 취약계층의 동반자로서 포용금융 실천 및 확대에 앞장서겠다"고 말했다.

한편 KB국민은행은 지난 8월 금융 취약계층과 청년의 불법사금융 피해 예방을 위한 '국민희망대로: 빚길조심' 캠페인을 진행했다. 보행로에 부착된 불법 대출 광고물 위에 KB희망금융센터 연락처 스티커를 부착해 위험성을 알리고 정식 금융지원 창구 이용을 안내하는 등 포용금융 활동을 이어가고 있다.

'사람 살리는 금융 릴레이 캠페인'은 불법사금융의 위험성을 알리고 금융 취약계층 보호에 대한 사회적 관심을 높이기 위해 지난 7월 서민금융진흥원에서 시작한 공익 캠페인이다.

이번 캠페인에는 주요 금융기관 및 공공기관이 참여하고 있다. 이호성 하나은행장의 지목을 받은 이환주 KB국민은행장은 다음 주자로 정문철 KB라이프생명 대표이사를 지정했다.

이환주 KB국민은행장은 "불법사금융과 과다채무로 어려움을 겪는 이들이 증가하는 상황을 엄중히 인식하고 있다"며 "금융 취약계층을 위한 포용금융 실천과 지원을 지속하겠다"고 말했다.

한편 KB국민은행은 지난 8월 금융 취약계층과 청년의 불법사금융 피해 예방을 위한 '국민희망대로: 빚길조심' 캠페인을 진행했다. 보행로에 부착된 불법 대출 광고물에 KB희망금융센터 연락처 스티커를 덧붙여 위험성을 알리고, 정식 금융지원 창구 이용을 안내하는 등 포용금융 활동을 이어가고 있다.

eoyn2@newspim.com