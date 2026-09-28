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美 국채금리 5%대…'빚으로 키운 AI' 자금조달 부담 커진다

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AI 핵심 요약

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  • 미국 국채금리 상승에 AI 기업 조달 부담이 커졌다
  • 빅테크는 채권으로 투자 확대했으나 수요는 견조했다
  • 금리 압박 속에서도 AI 투자와 차입은 당분간 이어졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

JP모간 "2030년까지 AI 관련 부채 4.1조달러 발행"…인프라 투자 비용 상승
빅테크 5곳 내년 CAPEX 1.2조달러 전망…AI발 채권시장 자금 수요도 급증

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국 국채 금리가 2007년 이후 최고 수준으로 오르면서 막대한 부채를 활용해 인공지능(AI) 인프라 구축에 나선 기업들의 자금 조달 부담이 커지고 있다. AI 투자 규모가 급증하면서 기업들의 채권시장 의존도 역시 높아지고 있지만, 폭발적인 AI 수요를 감안하면 대규모 자금 조달이 당장 위축되지는 않을 것이란 전망도 나온다.

27일(현지시간) CNBC에 따르면 10년물 미 국채 수익률은 최근 약 5.17%까지 올라 연초 대비 약 1%포인트 상승했다. 국채 금리가 오르면 기업들은 채권 발행 과정에서 투자자를 유치하기 위해 더 높은 금리를 제시해야 하기에 차입 비용이 늘어난다.

JP모간체이스는 지난 6월 데이터센터 기업 등을 포함한 AI 관련 기업들이 2030년까지 약 4조1000억달러(약 5733조원)의 부채를 발행할 것으로 추산했다. AI 서비스 수요에 대응하기 위한 데이터센터 및 컴퓨팅 인프라 확충이 대규모 차입을 동반하고 있다는 분석이다.

[AI 일러스트=권지언 기자]

◆ AI 투자 폭증…빅테크도 채권시장으로

AI 인프라 투자가 급증하면서 채권시장의 자금 수요도 커지고 있다.

골드만삭스에 따르면 알파벳·아마존·메타·마이크로소프트·오라클 등 5개 빅테크 기업의 자본지출은 올해 약 8000억달러(약 1117조원), 내년에는 1조2000억달러(약 1675조원)에 이를 것으로 예상된다.

막대한 투자 비용이 현금흐름을 압박하면서 빅테크의 채권시장 활용도도 높아지고 있다. SIFMA에 따르면 올해 8월까지 미국 기업들의 채권 발행 규모는 1조9000억달러로, 지난해 같은 기간보다 30% 증가했다.

국제금융협회(IIF)에 따르면 AI와 연계된 기업들의 글로벌 채권 발행 규모는 올해 들어 이미 4000억달러를 넘어섰으며, 현재와 같은 속도가 이어질 경우 연간 발행 규모가 5000억달러를 웃돌 전망이다. 이 가운데 미국 기업이 전체의 약 90%를 차지한다.

이 같은 대규모 차입에도 아직 빅테크의 투자 여력이 크게 제약받고 있다는 신호는 뚜렷하지 않다. 이들 대형 기술기업은 투자등급 신용등급을 보유하고 있어 상대적으로 낮은 비용으로 자금을 조달할 수 있기 때문으로 풀이된다.

반면 신용도가 낮은 AI 투자 주체들의 조달 비용은 크게 높아지고 있다.

일본 소프트뱅크는 지난주 AI 프로젝트의 주요 자금 공급자로서 111억달러(약 15조5000억원) 규모의 정크본드를 발행했으며, 7년 만기 채권의 수익률은 최대 9.75%에 달했다.

시버트파이낸셜의 마크 말렉 최고투자책임자(CIO)는 AI 기업들이 경쟁에서 뒤처지지 않기 위해 높은 조달 비용에도 가능한 한 많은 자본을 확보해야 하는 상황이라고 말했다.

◆ 채권시장 '구축효과' 아직 뚜렷하지 않아…금리 상승 압력은

문제는 이처럼 쏟아지는 AI 관련 부채를 채권시장이 얼마나 원활하게 흡수할 수 있느냐다.

AI 기업들의 대규모 자금 조달이 다른 채권 발행 기업의 자금 조달을 밀어내는 이른바 '구축효과(crowding-out effect)'가 발생할 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

다만 현재까지는 미 국채와 AI 관련 회사채 사이에 직접적인 구축효과가 나타났다는 뚜렷한 증거는 제한적이다.

모간스탠리의 비슈와스 파트카르 미국 신용전략 책임자는 AI 인프라 투자에 필요한 회사채가 주로 장기물인 반면 미 재무부의 국채 발행은 단기물 중심으로 이동하고 있어 양측의 직접적인 겹침이 제한적이라고 설명했다. 국채 투자자와 하이퍼스케일러의 회사채 투자자 역시 상당 부분 다른 투자자층이라는 분석이다.

IIF에 따르면 글로벌 채권 발행에서 비금융기업이 차지하는 비중도 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있다.

자산운용사 핌코 역시 최근 6건의 대규모 AI 관련 부채 발행 전후로 10년물 미 국채 금리가 통계적으로 유의미하게 상승했다는 증거를 찾지 못했다고 밝혔다.

그러나 AI 투자가 금리에 아무런 영향을 주지 않는다는 의미는 아니다.

케빈 워시 연방준비제도 의장은 이달 초 하이퍼스케일러들의 자금 조달 경쟁에 대해 "자본을 둘러싼 경쟁은 현실"이라며 "이는 금리 상승을 부분적으로 설명한다"고 말했다.

모간스탠리의 파트카르 책임자는 AI 기업들의 채권 발행 자체보다 이 같은 차입이 단기적으로 경제성장을 끌어올리는 흐름이 금리의 근본적인 수준에 더 큰 영향을 미친다고 설명했다.

AI 투자는 미국 개인저축률이 4년래 최저 수준에 머무는 가운데 전반적인 자본 수요를 늘리는 요인으로도 작용하고 있다.

◆ 금리 상승에도 AI 투자 지속…기업별 '옥석 가리기'

금리 상승은 특히 부채 의존도가 높은 네오클라우드 기업들의 자금 조달 여력을 시험할 전망이다.

미쓰비시HC캐피털아메리카의 리디 톰슨 부사장은 대출기관들이 차입자가 더 높은 금리를 지불하겠다고 하더라도 자금을 지원할 프로젝트를 더욱 까다롭게 고르고 있다고 말했다.

그는 네오클라우드 기업이 50곳이라면 시장이 실제로 관심을 갖는 곳은 20곳 정도일 것이라고 설명했다.

지난해 상장한 코어위브는 최근 분기보고서에서 금리가 100bp(1%포인트) 상승할 때마다 변동금리 부채에 따른 이자 비용이 3000만달러(약 419억원) 증가할 수 있다고 밝혔다.

오라클 역시 AI 인프라 투자 과정에서 비용 부담이 부각됐다. 블룸버그는 오라클이 뉴멕시코 데이터센터 프로젝트와 관련해 비용 상승에 대비한 '불가항력(force majeure)' 통지를 보냈다고 보도했으나, 오라클은 해당 프로젝트가 계획대로 진행되고 있다고 밝혔다.

한편 AI 수요가 계속해서 증가하고 있지만, AI 인프라 투자 확대를 둘러싼 변수도 커지고 있다. 앤스로픽과 오픈AI의 CEO들은 최근 첨단 AI 모델이 인간의 통제를 벗어날 수 있다는 우려가 제기되면서 AI 개발 속도를 늦출 필요성을 언급하기 시작했다. AI 데이터센터 건설에 대한 지역사회의 반발 역시 투자 확대에 변수로 작용하고 있다.

그럼에도 시장에서는 AI 인프라에 대한 자금 수요가 쉽게 꺾이지 않을 것으로 보고 있다.

신용평가사 KBRA의 앤드루 주디치 기업·프로젝트·인프라 금융 글로벌 총괄은 금리 상승이 향후 거래에 영향을 미칠 수 있지만 차입 수요에는 큰 변화가 없을 것으로 전망했다.

AI 서비스 수요가 폭발적으로 증가하고 있다는 점도 대규모 투자 지속 전망을 뒷받침한다. 메타의 AI 개인 비서 앱 '뮤즈'는 9월 출시 후 첫 2주 동안 전 세계 다운로드 250만 건을 넘겼으며, 애플 앱스토어에서 챗GPT를 제치고 1위에 올랐다.

AI 인프라 금융을 자문하는 아메리칸컴퓨트의 버니 마굴리스 CEO는 오픈AI와 앤스로픽이 수년 뒤 사용할 컴퓨팅 용량을 확보하기 위해 장기 계약을 체결하고 있다는 점을 지적하며, 높은 금리에도 차입자들이 자금 조달을 원할 것으로 내다봤다.

미 달러화 [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com

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한국 야구, 일본 3-1 제압 금메달 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 야구대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 일본을 꺾었다. 아시안게임 5연패를 달성했다. 한국은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=KBO] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 앞서 한국은 지난 25일 일본과 슈퍼라운드 1차전에서 타선이 침묵해 0-5로 패했지만, 이날 결승전에서 승리해 완패를 설욕했다. 이날 승리의 주역은 단연 선발로 나선 곽빈이다. 곽빈은 6.1이닝 동안 111개의 공을 던지며 4피안타 2사사구 9탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. [서울=뉴스핌] 곽빈이 지난 17일 아시안게임 대표팀 소집 후 연습에서 몸을 풀고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 곽빈은 6회까지 이미 92개의 공을 던졌지만 7회에도 마운드에 올라가 투구를 이어갔다. 하지만 7회 1사 1, 2루 상황에서 3루수 사토 유키에게 적시타를 맞았다. 한국 벤치는 곽빈을 내리고 조병현을 대신 올렸다. 곽빈은 아쉬움을 감추지 못하며 마운드를 내려갔다. 곽빈은 지난 21일 처음 치른 대만과 조별리그 경기에서 6이닝 무피안타 2사사구 10탈삼진 무실점을 기록하며 승리를 챙겼다. 한국 야구 국가대표 류지현 감독은 가장 중요한 일전에 곽빈을 선발로 내세웠다. 곽빈은 100개가 넘는 혼신의 역투를 펼쳤지만, 이날 승리를 챙기지는 못했다. 이날 한국 타선은 초반부터 여러 차례 득점 기회를 맞았지만 이를 살리지 못했다. 2회 먼저 1점을 냈지만 7회까지 추가득점에 실패했다. 그 사이 7회 일본에 1-1 동점을 허용했다.  [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=대한체육회] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 8회초 타선이 다시 집중력을 발휘했다. 김지찬의 2루타, 조형우의 희생번트, 김주원의 볼넷으로 만들어진 1사 1, 3루 상황에서 이번 대회 내내 부진했던 김도영이 내야 안타를 쳤고, 3루 주자가 역전 득점을 기록했다. 이어 문보경(LG)이 적시타를 날려 2루 주자 정준재를 홈으로 불러들여 3-1까지 달아났다. 8회말 김지찬 실책 속에 1사 2루 위기에 놓인 한국은 박영현을 기용했다. 박영현은 8회말 위기를 실점 없이 막아냈다. 9회에도 마운드에 올라 2사 이후 볼넷에 안타로 1,2루 실점위기에 놓였지만, 시바사키 마사토를 삼진으로 잡으며 경기를 끝냈다. 아시안게임 통산 7번째 금메달을 따낸 한국은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 5연속 아시아 정상에 올랐다. LG 김영우, 한화 문현빈, SSG 조형우 정준재, 삼성 배찬승 이재현, KT 소형준 오원석, 롯데 최준용 김진욱, KIA 김도영 성영탁 박재현, 두산 최민석 박준순, 키움 김건희까지 이번 우승으로 병역 혜택을 받게 됐다. willowdy@newspim.com 2026-09-27 23:18
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女 핸드볼, 일본 꺾고 8년 만의 금메달 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 핸드볼이 일본을 꺾고 8년 만에 아시안게임 정상에 복귀했다. 이계청 감독이 이끄는 한국은 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전에서 일본을 27-23으로 제압했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자핸드볼 국가대표. [사진=대한체육회] 2026.09.19 psoq1337@newspim.com 한국은 6전 전승, 승점 12로 금메달을 확정했다. 일본은 5승 1패(승점 10)로 은메달, 중국은 4승 2패(승점 8)로 동메달을 차지했다. 이번 대회 여자 핸드볼은 7개 팀이 한 차례씩 맞붙는 풀리그 방식으로 진행됐다. 한국과 일본은 나란히 5연승을 거두며 최종전에서 사실상의 금메달 결정전을 치렀다. 한국은 초반부터 주도권을 잡았다. 경기 시작 2분 만에 페널티 스로우로 먼저 실점했지만 류은희와 권한나의 연속 득점으로 곧바로 역전했다. 전반 9분에는 전지연이 수비에서 공을 빼앗은 뒤 김보은의 속공 득점으로 연결하며 6-3까지 달아났다. 일본이 골키퍼를 빼고 필드 선수를 추가하는 파워 플레이로 반격했지만, 한국은 굳건했다. 수비 성공 후 골키퍼 박새영이 빈 골문을 향해 직접 득점하며 9-7을 만들었다. '원포인트 골키퍼' 정진희도 교체 투입된 뒤 7m 스로우를 막아내며 힘을 보탰고, 한국은 전반을 16-12로 앞선 채 마쳤다. 후반 일본의 추격이 거셌다. 한국은 한미슬이 2분 퇴장을 세 차례 받아 코트를 떠나는 악재 속에서 24-22까지 쫓겼다. 그러나 승부처에서 다시 집중력을 발휘했다. 일본이 류은희를 중심으로 한 공격을 견제하자, 전지연과 강은혜가 득점을 보탰다. 박새영은 일본의 속공을 연달아 막아냈다. 류은희도 결정적인 득점을 추가하며 승기를 굳혔다. 이후 한국은 끝까지 리드를 지켜 27-23으로 경기를 마무리했다.  박새영은 전반에 7개와 후반 5개를 합쳐 12번이나 골을 막아 방어율 41％로 금메달 획득에 혁혁한 공을 세웠다. 베테랑 류은희도 이날 6골을 넣으며 힘을 보탰다.  이로써 한국은 2022 항저우 아시안게임 결승에서 일본에 19-29로 패했던 아픔도 씻어냈다. 한국 여자 핸드볼이 아시안게임 금메달을 차지한 것은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이다. 여자 핸드볼이 정식 종목으로 채택된 1990 베이징 대회 이후 한국은 이번 대회까지 통산 8번째 금메달을 수확했다. football1229@newspim.com 2026-09-27 20:04

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