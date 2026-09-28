LG, 그룹 브랜드 캠페인 '스마일 프로젝트' 시작

미소 사진 공모전·신입사원·예비부부 맞춤 프로그램 운영

당선작 12월 광화문 전광판 공개…캠페인 지속 확대 검토

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG가 시민들의 미소를 확산하는 그룹 차원의 브랜드 캠페인 '스마일 프로젝트(Smile Project)'를 시작한다. 미소 사진 공모전과 신입사원·예비부부 대상 프로그램을 시작으로 다양한 활동을 이어가며 긍정적인 사회 분위기 조성에 나선다는 계획이다.

28일 LG는 스마일 프로젝트 공식 웹사이트를 열고 참여형 사진 공모전 '스마일 모먼트'와 맞춤형 컨설팅 프로그램 '스마일 클래스'를 공개했다. 이번 캠페인은 과거 '사랑해요 LG', '옳은 미래', '미래, 같이' 등을 잇는 그룹 차원의 브랜드 프로젝트다.

LG가 우리 사회에 긍정 에너지를 전파하기 위한 브랜드 캠페인 '스마일 프로젝트'를 런칭했다. 사진은 스마일 프로젝트 공식 웹사이트 이미지. [사진=LG 제공]

스마일 모먼트는 본인이나 가족·친구 등 소중한 사람의 미소가 담긴 사진을 공유하는 공모전이다. 누구나 10월 18일까지 참여할 수 있으며 전문가 평가를 거쳐 50개 작품을 선정한다. 당선자는 현금 100만원, LG전자 스탠바이미2 맥스, LG유플러스 요금할인 150만원 가운데 하나를 선택할 수 있다. 선정된 사진은 12월 서울 광화문 일대 옥외전광판 6곳과 신문광고 등을 통해 공개된다.

스마일 클래스는 사회생활을 시작한 신입사원과 결혼을 앞둔 예비부부를 대상으로 한다. 11월 1일 LG디스커버리랩에서 신입사원을 대상으로 AI 활용 실습과 직무별 멘토링 등을 진행한다. 11월 6~7일에는 그라운드220에서 예비부부를 대상으로 부부 대화법과 집안일 분담, 인테리어·재무 컨설팅 등을 제공한다. 참가 신청은 10월 18일까지다.

LG 관계자는 "미소의 가치를 되새기고 우리 사회를 긍정의 에너지로 채우는 것이 이번 캠페인의 목적이자 취지"라며 "단발성 이벤트에 그치지 않고 세상을 미소 짓게 하는 혁신과 노력을 꾸준히 이어갈 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com