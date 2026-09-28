펄어비스 '붉은사막 인핸스드', 골든 조이스틱 어워드 2개 부문 노미네이트

AI 핵심 요약beta
- 펄어비스 붉은사막 인핸스드가 28일 골든 조이스틱 어워드 후보에 올랐다.
- 올해의 PC 게임과 최고의 사운드트랙 2개 부문에 이름을 올렸다.
- 수상작은 10월 23일까지 투표로 정해 11월 11일 발표한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 펄어비스의 오픈월드 액션 어드벤처 게임 '붉은사막 인핸스드'가 글로벌 게임 시상식 '골든 조이스틱 어워드 2026'에서 '올해의 PC 게임'과 '최고의 사운드트랙' 2개 부문 후보에 올랐다.
골든 조이스틱 어워드는 1983년부터 이어진 게임 시상식으로 올해 44회를 맞았다. 게임 전문 매체와 업계 전문가로 구성된 심사위원단이 부문별 후보작을 선정하고 전 세계 게이머들의 온라인 투표로 수상작을 결정한다.
'올해의 PC 게임' 부문은 PC 환경에서 우수한 게임플레이를 선보인 작품에 수여되며 '최고의 사운드트랙' 부문은 게임 음악으로 높은 몰입감을 선사한 작품에 주어진다. 최종 수상작은 10월 23일까지 공식 홈페이지를 통한 이용자 투표로 결정된다.
붉은사막 인핸스드는 2026년 미국 비디오게임 판매 순위에서 누적 판매량 2위를 기록했으며 신규 지식재산권(IP) 중 스팀 매출 1위를 차지했다. 지난 9월 소니의 온라인 쇼케이스 '스테이트 오브 플레이'에서 첫 번째 다운로드 콘텐츠(DLC)의 10월 16일 출시를 발표했다.
각 부문 수상작은 11월 11일 영국 런던에서 발표될 예정이다.
origin@newspim.com