KT, 국내 통신사 최초 NATO 국방통신 표준화 논의 참여

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NWCSP 9차 회의에 5G·6G 표준화위원 파견

국방 5G 구축 경험 공유…위성통신·무선백홀 표준 논의

[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = KT가 국내 통신사 최초로 북대서양조약기구(NATO)의 차세대 국방통신 표준화 논의에 참여한다.

KT는 NATO 국방통신 표준화 프로젝트인 'NWCSP' 9차 회의에 5G·6G 표준화위원 자격으로 참여한다고 28일 밝혔다.

KT 로고. [사진=KT]

이번 회의는 국방부와 한국정보통신기술협회(TTA) 주관으로 이날부터 다음달 2일까지 서울 KT 광화문빌딩 웨스트에서 열린다. 국내외 국방·정부기관 관계자와 통신·표준 전문가 등 약 100명이 참석해 국방 분야의 5G·6G 기술 적용 방안과 차세대 국방통신 표준 개발 방향을 논의한다.

NWCSP는 NATO 동맹국과 파트너국의 정부기관 및 민간 전문가가 참여해 차세대 이동통신 기술의 국방 분야 활용과 표준화를 논의하는 민·군 협력 프로젝트다. 국내에서는 국방부와 한국국방연구원(KIDA), TTA 등이 참여하고 있으며 KT는 이번 회의부터 5G·6G 표준화 전문가를 파견한다.

KT는 회의에서 국방 5G 사업을 통해 축적한 네트워크 구축·운영 경험과 기술을 공유할 예정이다. 상용 5G 기술의 국방 분야 적용 경험을 바탕으로 5G·6G 기반 국방통신 기술 도입 지침과 차세대 표준화 방향에 대한 의견도 제시한다.

회의에서는 참가국의 5G·6G 기술 개발과 국방 분야 적용 현황을 공유하고 위성통신, 무선 백홀 등 통신 기술의 국방 분야 적용을 위한 표준 문서를 검토한다. 국가별로 다른 통신 기술과 체계를 연계해 운용하기 위한 기술 표준도 논의될 예정이다.

KT는 이번 참여를 계기로 국방부 등 관계기관과 민·군 기술 협력을 확대하고 국방통신 분야 국제표준 대응 역량을 강화한다는 방침이다.

flurry327@newspim.com