삼성물산, 국내 첫 PC 건식 접합 기술 인증...초고층 내진 성능 확보

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공장 제작 기둥과 보 현장에서 조립

연결 기구 개발로 내진 성능 수준 높여

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 삼성물산 건설부문은 PC(Precast Concrete) 라멘 구조 기둥과 보를 간편하게 연결하면서 최고 수준 내진성능을 갖춘 기술 공법을 개발해 국내 최초로 인증을 획득했다.

삼성물산은 28일 'PC 특수모멘트 보-기둥 건식 접합 공법'으로 한국콘크리트학회 기술 인증을 획득했다고 밝혔다.

PC 구조물 건식 접합 공법은 공장에서 제작한 기둥과 보를 현장에서 조립하는 방식이다. 접합부 철근에 힘을 직접 전달하는 구조적 특성으로 인해 시공 난도가 높고 내진성능 확보에 한계가 있었다.

PC 보-기둥 건식접합 BIM [사진=삼성물산]

해당 방식은 세대 내부 기둥을 없앤 형태 새로운 PC 라멘 구조로 벽 대신 기둥과 보가 건물을 지지해 두 부재가 만나는 접합부 구조 안정성과 내진 성능 확보가 중요하다.

라멘 구조는 보와 기둥으로 이뤄져 있으며 내진 성능에 따라 보통, 중간, 특수 모멘트 골조로 구분된다. 초고층 건축물 보-기둥 접합부에는 중간 모멘트 골조 이상 성능이 요구된다. 중간 모멘트 골조는 층 높이 2%, 특수 모멘트 골조는 3.5% 만큼 변형이 발생해도 구조 안정성을 유지해야 한다.

삼성물산은 이런 한계를 극복하기 위해 내진 성능을 갖춘 철골 브라켓과 볼트 체결 기능을 하나로 결합한 연결기구를 개발해 지난 2024년 중간 모멘트 골조 기술인증을 획득했다.

이후 삼성물산은 접합부 형상을 최적화하는 등 세부 구조를 개선해 내진 성능을 특수 모멘트 골조 수준까지 끌어올렸다.

이번 기술인증으로 향후 PC 골조가 적용되는 초고층 건축물에도 구조 안전성과 우수한 시공 품질을 확보하고, 현장 작업을 줄여 공사기간을 단축할 것으로 예상된다.

삼성물산은 이번 기술 인증으로 '넥스트 홈(Next Home)' 기술 혁신에 속도를 낼 것으로 예상하고 있다.

변동규 삼성물산 주택기술혁신팀장은 "이번 인증은 PC 라멘 구조에 요구되는 높은 내진성능을 실용적인 건식 접합 기술로 구현해 공식적으로 인정받았다는데 의미가 크다"고 말했다.

krawjp@newspim.com