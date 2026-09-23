류승룡·하지원 '비광', 웨이브 독점 공개…진한 가족 연대 그린다

AI 핵심 요약beta
- 류승룡과 하지원이 23일 웨이브서 ‘비광’ 공개했다.
- 무너진 가족이 딸을 구하려 진실을 파헤쳤다.
- 이지원 감독이 가족 연대와 희생을 그렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 류승룡과 하지원이 무너진 가족을 다시 일으키기 위해 진실을 파헤친다.
류승룡, 하지원 주연의 영화 '비광'이 웨이브를 통해 OTT 독점 공개된다.
23일(오늘) 웨이브에서 공개되는 '비광'은 톱스타 부부 중구(류승룡)와 남미(하지원)가 갑자기 나타난 중구의 딸 동주(김시아)로 인해 파경을 맞은 뒤, 8년 후 충격적인 사건에 휘말린 동주를 구하기 위해 마지막 남은 모든 것을 걸고 진실을 파헤치는 진한 가족 연대기이다.
한국 야구의 간판스타에서 한순간에 추락한 뒤 딸을 지키기 위해 다시 일어서는 중구 역은 류승룡이 맡았다. 하지원은 화려한 톱스타에서 추락한 뒤 악착같이 삶을 버텨내는 생계형 연예인 남미로 분해 극적인 변화를 보여준다. 여기에 친구의 죽음 이후 사건의 유력 용의자로 지목되며 벼랑 끝에 몰리는 동주 역의 김시아가 합류해 세 인물을 중심으로 얽힌 가족의 복잡한 관계와 감정을 그려낸다.
무엇보다 '비광'은 영화 '미쓰백'으로 제55회 백상예술대상 신인감독상을 수상한 이지원 감독의 신작이다. '미쓰백'에서 연대와 구원을 그려냈던 이지원 감독은 이번 작품에서 위기의 순간 서로를 지켜내려는 가족의 연대와 희생을 중심으로 이야기를 확장한다. 특히 '미쓰백'의 김시아와 드라마 '클라이맥스'의 하지원이 이지원 감독과 다시 한번 호흡을 맞춰 눈길을 끈다.
김해숙, 김선영, 김영민도 가족으로 뭉친다. 김해숙은 위기에 처한 손녀 동주를 지키기 위해 나서는 중구의 어머니 기식 역을, 김선영은 투덜대면서도 누구보다 가족을 먼저 생각하는 중구의 누나 지숙 역을 맡았다. 김영민은 지숙의 남편 성명으로 분해 중구와 함께 사건의 단서를 추적하며 가족의 중심을 잡는다.
영화 제목인 '비광'은 홀로는 완전하지 않지만 함께일 때 비로소 제 역할을 해내는 '화투패'에서 착안한 상징적 의미를 담고 있다. 위기의 순간 서로를 붙들며 살아가려는 인물들의 연대와 진한 가족애를 그려내, 추석 연휴 가족과 함께 감상할 작품으로 시청자들을 찾는다.
함께일 때 비로소 빛을 발하는 가족의 이야기를 담은 영화 '비광'은 지금 바로 웨이브에서 OTT 독점으로 만날 수 있다.
moonddo00@newspim.com