원주미래산업진흥원, AI훈련 협력체계 구축 다자간 업무협약 체결

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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 고용노동부가 지정한 핵심 기관들이 중소기업의 인공지능 도입 및 인재 육성을 위해 권역을 초월한 협력체계를 구축한다.

(재)원주미래산업진흥원은 전날 진흥원 1층 컨퍼런스홀에서 대한상공회의소 경기인력개발원, 한국산업인력공단 강원지사와 함께 '강원권 중소기업 AI 전환(AX)을 위한 AI 훈련 협력체계 구축 다자간 업무협약(MOU)'을 체결했다고 22일 밝혔다.

원주미래산업진흥원.[뉴스핌 DB] 2026.07.14 onemoregive@newspim.com

이번 협약은 진흥원과 경기인력개발원이 중소기업 AI 지원이라는 공동 목표를 위해 협력하게 된 점에서 중요한 의미를 가진다.

세 기관은 이번 협약을 통해 강원권 중소기업 근로자들의 AI 활용 역량 강화를 위한 '문제해결형(PBL) 훈련 과정'을 공동으로 기획하고 운영할 예정이다.

구체적으로 대한상공회의소 경기인력개발원은 기업 현장 수요를 반영한 AI 훈련 로드맵 및 PBL 과정 기획을 맡고 진흥원은 개발된 훈련과정을 강원권 중소기업 근로자에게 운영하는 허브 역할을 한다.

한국산업인력공단 강원지사는 중소기업 직업능력개발훈련에 대한 행정 지원과 우수 훈련사례 발굴을 지원할 계획이다.

조영희 원장은 "이번 다자간 협약은 기업의 AI 훈련 지원 사업의 새로운 기준이 될 것"이라며 "진흥원은 실무형 훈련을 통해 지역 기업들이 AI 시대의 도전에 대응하도록 할 것"이라고 강조했다.

한편 진흥원은 지역 중소기업의 실제 문제 해결을 위한 PBL 훈련 과정을 기획하고 있으며 이번 협약을 계기로 AI 훈련 과정을 더욱 발전시켜 산업의 디지털 혁신을 창출할 계획이다.

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