태백시, 동점산업단지에 대규모 '청정메탄올' 생산 기지 구축 추진

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에코메탄올·장금상선과 '상호협력 업무협약' 체결

[태백=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 태백시는 미래 무탄소 에너지인 '청정메탄올' 시장 선점을 위해 동점산업단지에 생산 기지 구축을 지원한다.

태백시는 22일 ㈜에코메탄올, 장금상선(주)과 '청정메탄올 생산 및 수요창출을 위한 3자 간 상호협력 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

태백시는 ㈜에코메탄올, 장금상선(주)과 '청정메탄올 생산 및 수요창출을 위한 3자 간 상호협력 업무협약(MOU)'을 체결했다.[사진=태백시] 2026.09.22 onemoregive@newspim.com

이번 협약은 대규모 청정메탄올 산업단지가 조성되기 이전에 동점산업단지에 선제적 투자를 진행해 청정메탄올 생산 체계를 조기에 확보하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 '생산-수요-행정지원'의 삼각 협력체계가 운영된다.

㈜에코메탄올은 동점산업단지 내 청정메탄올 생산 및 제조시설 구축을 위해 1200억 원 규모의 투자를 단행하고 수요기업인 장금상선은 생산된 청정메탄올을 친환경 선박 연료 등으로 활용해 안정적인 초기 시장 수요를 보장한다.

태백시는 원활한 사업 진행을 위한 인허가 등 행정 지원을 수행할 예정이다.

태백시는 이번 동점산업단지의 선제적 투자를 통해 초기 청정메탄올 시장의 주도권을 확보하고 향후 본격적으로 추진될 청정메탄올 산업단지와 연계해 대규모 시너지 효과를 창출할 계획이다.

특히 내년 시행 예정인 '녹색해운항로 구축 지원 특별법'과 글로벌 탄소배출 규제 강화에 맞춰 장금상선과의 협력을 통해 무탄소 선박 연료 시장에 선제적으로 대응할 수 있게 됐다.

태백시 이상호 시장은 "장성광업소 경제진흥개발사업에 앞서 동점산업단지에 선제적인 투자를 유도한 것은 태백시가 글로벌 청정메탄올 거점으로 도약하기 위한 중요한 첫걸음"이라며 "생산 기업의 투자가 시너지를 낼 수 있도록 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

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