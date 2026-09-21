웨이브, KLPGA 선수 밀착 '필드캠' 황유민 라운드 내내 밀착 팔로우

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=온라인 동영상 서비스(OTT) 웨이브(Wavve)가 황유민을 라운드 내내 밀착 팔로우하며 생생한 중계를 진행했다.

웨이브는 골프 팬들의 관심을 모은 밀착형 골프 중계 '필드캠'을 지난 20일 열린 하나금융그룹 챔피언십 파이널라운드에서 두 번째로 선보였다.

'웨이브 필드캠'은 특정 선수 한 명을 한 라운드 내내 밀착 팔로우하며 갤러리의 시선으로 경기를 전하는 웨이브 오리지널 중계다. 선두 그룹을 중심으로 여러 선수를 비추는 일반 중계와 달리, 특정 선수에게만 시선을 고정해 TV 중계에서는 보기 어려운 샷과 이동 동선, 선수의 표정까지 가까이서 담아낸다. 마치 현장에서 선수와 함께 걷는 듯한, 팬심 가득한 관전 경험이 특징이다.

두 번째 '웨이브 픽' 선수는 황유민이다. 황유민은 올 시즌 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 신인상 경쟁을 벌이고 있는 스타플레이어로, 이번 하나금융그룹 챔피언십에 추천 선수로 출전해 국내 팬들과 만난다. 특유의 시원한 장타로 '돌격대장'이라는 별명을 지닌 그는 오랜만의 국내 무대에서 반가운 플레이를 예고하고 있다. 이번 필드캠은 황유민의 파이널라운드 여정을 티오프부터 경기 종료까지 온전히 따라가며, 한 선수의 하루를 팬의 시선으로 오롯이 담아낼 예정이다.

이날 진행은 가수 소유와 최시은 아나운서, 박원 해설위원이 맡았다. 이들은 직접 갤러리가 되어 선수를 따라 걸으며 현장의 생생한 분위기를 전하고, 선수의 플레이 특징과 관전 포인트는 물론 갤러리 에티켓, 준비물 등 실제 현장을 찾는 팬들에게 유용한 정보도 곁들였다. 경기 종료 후에는 선수의 주요 장면과 인터뷰까지 담아 하루의 여정을 마무리했다.

앞서 웨이브는 지난 13일 KB금융 골든라이프 챔피언십에서 첫 번째 필드캠을 선보인 바 있다. 가수 소유와 홍재경 아나운서, 안신애 프로가 갤러리가 되어 첫 '웨이브 픽' 전인지 선수를 현장에서 밀착 팔로우하며, 샷과 이동 장면, 표정까지 팬의 시선으로 전했다.

안신애 프로는 선수 시절 출전 경험을 살려 현장을 설명했고, 진행자들은 갤러리 준비물을 소개하는 등 직관의 생생함을 전했다. 전인지 선수를 응원하는 팬클럽 '플라잉 덤보' 회원과의 인터뷰도 더해져, 현장에서만 느낄 수 있는 직관의 감동을 시청자에게 그대로 전달했다.

웨이브 관계자는 "필드캠은 좋아하는 선수를 한 라운드 내내 곁에서 지켜보는, 갤러리 관점의 새로운 골프 중계"라며 "골프를 잘 모르는 시청자도 편안하게 현장의 감동을 느낄 수 있을 것"이라고 설명했다.

한편 웨이브는 KLPGA·KPGA 투어 생중계를 비롯한 골프 콘텐츠를 제공하고 있으며, 여러 중계 화면을 동시에 보는 멀티뷰와 실시간 채팅 기능도 선보이는 등 골프 팬을 위한 서비스를 확대하고 있다.

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