무신사 글로벌 스토어, 올해 대만 거래액 340% 증가

AI 핵심 요약beta
- 무신사 글로벌 스토어 대만 거래액이 340% 늘었다.
- 여성 패션이 거래액의 41%를 차지했다.
- 무신사는 대만 지사 설립 뒤 매장 15개를 열 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 무신사 글로벌 스토어의 대만 지역 거래액이 올해 1월 1일부터 9월 중순까지 전년 동기 대비 340% 증가했다고 밝혔다. 여성 패션이 전체 거래액의 41%를 차지해 가장 높은 비중을 기록했다.
방한 관광 수요가 늘면서 젊은 여성층을 중심으로 인지도가 높아지고, 한국 문화에 대한 관심이 패션 소비로 이어진 결과로 풀이된다. 서울에서 주목받는 브랜드와 상품을 실시간 랭킹으로 선보인 점도 주효했다. 현지 인기 브랜드는 일리고, 리끌로우, 무신사 스탠다드 등으로, 이 가운데 일리고는 거래액이 10배 이상 늘었다.
무신사는 지난 7월 대만 지사를 설립하고 전담 조직을 꾸렸다. 글로벌 스토어 데이터를 바탕으로 현지 소비자 취향을 분석해 온오프라인 접점을 단계적으로 넓히고, 향후 5년간 무신사 스탠다드 중심으로 매장 15개를 열 계획이다.
무신사 관계자는 "무신사가 보유한 플랫폼 역량을 활용해 파트너 브랜드의 매력을 해외 현지 소비자들에게 효과적으로 전달해 나갈 것"이라며 "글로벌 시장에서의 영향력을 확대할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com