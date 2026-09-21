유한양행, 기초연구 76개 지원…신약 오픈이노베이션 확대

AI 핵심 요약beta
- 유한양행이 18일 YIP 네트워킹 데이를 열었다.
- R&D 임원과 연구진 등 50명이 과제 진행 상황을 공유했다.
- 13개 과제를 새 선정해 총 76개를 지원했다.
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종료 과제 중 6개 후속지원연구 진행
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행은 지난 18일 창립 100주년을 기념해 조성한 복합문화공간 '윌로우하우스(Willow House)'에서 '제4회 유한 이노베이션 프로그램(YIP) 네트워킹 데이'를 개최했다고 밝혔다.
행사에는 조욱제 유한양행 대표와 김열홍 R&D 총괄사장을 비롯한 R&D 본부 임원과 연구진, YIP 연구책임자 등 약 50명이 참석했다. 참석자들은 YIP 과제의 연구 진행 상황을 공유하고 후속 연구협력 가능성을 논의했다.
유한양행은 2022년부터 혁신 신약 개발을 위한 기초연구 지원 프로그램 YIP를 운영하고 있다. 국내 대학과 공공연구기관의 기초과학 연구자가 제안한 연구 아이디어를 지원하고 연구 결과에 따라 유한양행과 후속 협력을 검토하는 오픈이노베이션 프로그램이다.
이번 제4회 YIP에서는 13개 연구 과제를 새로 선정했다. 1회부터 3회까지 선정된 과제를 포함하면 현재까지 지원한 연구 과제는 총 76개다.
연구가 종료된 과제 가운데 신약개발 협력 가능성 등을 고려해 추가 연구가 필요하다고 판단한 6개 과제에 대해서는 후속지원연구를 진행하고 있다.
이번 행사에서는 과제별 연구 진행 상황에 대한 구두 발표와 연구 포스터 전시도 진행했다. 유한양행 연구진과 YIP 연구자들은 연구 결과를 공유하고 추가 협력 가능성을 논의했다.
조욱제 유한양행 대표는 "기초연구를 통해 축적된 새로운 지식과 창의적인 아이디어는 혁신 신약의 출발점"이라며 "지속적인 교류를 통해 새로운 과학적 가능성을 모색하고 혁신 신약 창출을 위한 협력 기반을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com