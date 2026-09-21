강청희 건보공단 이사장, 131만개 사업장에 청렴 서한문 발송

AI 핵심 요약beta
- 강청희 국민건강보험공단 이사장이 21일 131만 사업장에 청렴 서한문을 발송했다.
- 건보공단은 7일부터 10월 2일까지 클린공단 실천의 달을 운영한다.
- 전국 지사에서 청렴 교육과 자체 점검 등 부패방지 활동을 추진한다.
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"투명한 업무로 국민 신뢰 보답"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 강청희 국민건강보험공단 이사장이 131만 사업장에 청령 서한문을 발송하고 부패방지 등을 강조했다.
건보공단은 추석 명절을 맞아 지난 7일부터 오는 10월 2일까지 4주간 전국 지사에서 '클린공단 실천의 달'을 운영한다고 21일 밝혔다.
'클린공단 실천의 달'은 명절 전후 기간 동안 임직원 스스로 청렴을 다짐하는 캠페인이다. 부패방지와 윤리경영을 실천한다.
서한문은 건보공단의 이해관계자인 131만개 사업장에 발송될 예정이다. 청렴·윤리경영 실천 의지를 알리고 임직원의 금품 등 요구·수수 행위 발생 시 신고 방법을 안내하는 내용을 담았다.
전국 지사에서는 실천 기간 동안 윤리경영 결의대회, 청렴 교육, 자체 점검 강화, 대국민 홍보 등 다양한 청렴 활동을 실시할 계획이다. 규범준수경영시스템, 부패방지경영시스템 등을 통해 경영체계도 인정받았다.
강 이사장은 "청렴이 기본이 되는 투명하고 깨끗한 업무처리로 국민 신뢰에 보답할 수 있도록 이사장을 비롯한 임직원 모두가 최선을 다하겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com