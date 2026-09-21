넥슨, 홍대에 '메이플스토리' 방탈출 카페 정식 오픈

AI 핵심 요약beta
- 넥슨은 21일 메이플스토리 이스케이프를 정식 개장했다
- 홍대 앞 체험공간에 5종 테마와 전용 굿즈를 마련했다
- 오는 27일까지 이벤트를 열고 다음달 특별행사도 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한정 굿즈·크리에이터 참여 행사 등 오픈 기념 이벤트 진행
[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = 넥슨은 이상크리에이티브와 협업해 '메이플스토리' IP를 활용한 방탈출 카페 '메이플스토리 이스케이프(MAPLESTORY ESCAPE)'를 21일 정식 오픈했다고 밝혔다.
서울 마포구 홍익대학교 정문 앞에 마련된 메이플스토리 이스케이프는 게임 속 세계관과 대표 지역을 현실 공간에 구현한 체험형 공간이다. 이용 요금은 1인당 2만9000원이며 한 회차에 2~6명이 참여할 수 있다.
테마는 총 5종이다. 이날 스릴러 장르 '커닝시티'와 아케이드 장르 '무릉도원'이 먼저 문을 열었으며, 오는 28일 '헌티드맨션', 다음 달 5일 '에델슈타인', 12일 '루디브리엄'이 순차적으로 공개된다.
현장에서는 '아크릴 디오라마', '봉제파우치 키링' 등 전용 한정 굿즈를 판매한다. 공식 홈페이지에서는 테마별 참가자 기록과 순위를 확인할 수 있는 랭킹 서비스도 제공한다.
넥슨은 오픈을 기념해 오는 27일까지 최단 기록 팀에게 기념 아크릴 스탠드를 제공하는 이벤트와 홍대 거리에서 '커닝시티' NPC를 만날 수 있는 체험 행사를 진행한다. 다음 달 9일부터 11일까지는 팡이요, 세글자, 명예훈장 등 메이플스토리 크리에이터가 특별 아르바이트생으로 참여하는 '메이플 이스케이프 데이'도 개최한다.
또 크리에이터 '이라333', '타요' 팀과 서바이벌 전문가 서출구, 허성범 팀의 방탈출 대결 결과를 예측하는 이벤트를 오는 27일까지 진행한다. 참여자에게는 게임 내 아이템을 지급하며 승리팀을 맞힌 이용자에게 추가 보상을 제공한다.
flurry327@newspim.com