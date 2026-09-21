SGC문화재단, 신촌세브란스병원서 '찾아가는 나눔 음악회'

AI 핵심 요약beta
- SGC문화재단이 18일 신촌세브란스병원서 음악회를 열었다.
- 환자·보호자·의료진 약 150명에 위로를 전했다.
- 쿠라앙상블이 1시간간 희망 담은 곡을 연주했다.
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문화예술 통한 지역사회 나눔 프로그램 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= SGC문화재단이 신촌세브란스병원에서 환자와 보호자, 의료진을 위한 찾아가는 음악회를 열었다.
SGC문화재단은 지난 18일 신촌세브란스병원 우리라운지에서 'Autumn Serenade Concert'를 주제로 찾아가는 나눔 음악회를 진행했다고 21일 밝혔다.
이번 행사는 SGC문화재단이 추진하는 지역사회 나눔 사업의 일환으로 마련됐다. 병원을 직접 찾아 환자와 보호자, 의료진에게 문화예술을 통한 휴식과 정서적 위로를 제공한다는 취지다.
이날 공연에는 소프라노와 바리톤, 플루트, 클라리넷, 피아노로 구성된 5인조 '쿠라앙상블'이 무대에 올랐다.
쿠라앙상블은 약 1시간 동안 '밤의 여왕 아리아', '타란텔라', 'All I Ask of You', '사랑하기 때문에' 등을 연주했다. '저 높은 곳을 향하여', '감사' 등 위로와 희망을 담은 곡과 해설도 함께 선보였다.
공연에는 환자와 보호자, 의료진 등 약 150명이 참석했다.
SGC문화재단 관계자는 "의료 현장에서 고군분투하는 환우와 의료진에게 클래식 연주가 작은 쉼표가 되길 바라는 마음으로 이번 공연을 기획했다"며 "앞으로도 찾아가는 프로그램을 확대해 일상 속 위로와 공감을 나누고 문화예술의 온기를 전할 것"이라고 말했다.
SGC문화재단은 SGC그룹 지주회사인 SGC에너지가 문화예술을 통한 사회공헌 활동을 위해 지난해 설립한 비영리 재단법인이다. 문화예술 공연과 예술인 창작 활동 후원, 문화 아카데미 운영, 문화소외계층 대상 문화나눔 사업 등을 추진하고 있다.
heoneykim@newspim.com