NH선물, 대학생 대상 금융 API 프로젝트 참가자 모집

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8주간 선물·옵션 데이터 분석 프로젝트 진행

우수팀 상금 지급…GitHub 포트폴리오 지원

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = NH선물이 대학(원)생을 대상으로 금융 API와 시장 데이터를 활용한 실무 프로젝트 프로그램을 운영한다. 참가자는 8주 동안 선물·옵션 데이터 분석과 투자전략 프로젝트를 수행하며 GitHub 포트폴리오를 구축할 수 있다.

NH선물은 대학(원)생을 대상으로 'NH선물 REST API Pioneer 1기' 참가자를 모집한다고 21일 밝혔다.

프로그램은 오는 10월 21일부터 12월 11일까지 8주간 진행된다. 참가자는 NH선물 REST API와 금융시장 데이터를 활용해 국내외 선물·옵션, 데이터 분석, 투자전략, 주문·위험관리 등을 주제로 주차별 과제와 최종 프로젝트를 수행한다.

프로젝트 수행 과정과 결과물은 GitHub에 기록해 포트폴리오로 활용할 수 있도록 지원한다.

NH선물은 대학(원)생을 대상으로 'NH선물 REST API Pioneer 1기' 참가자를 모집한다. [사진=NH선물]

모집 대상은 국내외 대학(원) 재학생과 휴학생, 졸업 후 1년 이내인 지원자다. 전공 제한은 없으며 금융·경제·경영·통계·수학·컴퓨터공학·데이터분석 등 다양한 분야의 학생이 지원할 수 있다. 팀당 2명을 원칙으로 하며 개인 지원도 가능하다. 서류심사와 면접을 거쳐 총 10개 팀 안팎을 선발할 예정이다.

평가는 단순 수익률이 아닌 투자전략의 논리성과 금융상품 이해도, REST API 활용 능력, 데이터 분석 역량, 프로젝트 수행 과정 등을 종합적으로 반영한다. API 오류나 개발 문서 개선 사항을 제안한 참가자에게는 별도 가점도 부여한다.

주요 일정은 10월 21일 발대식, 11월 13일 중간 발표, 12월 11일 최종 발표로 구성된다. 최종 평가 결과에 따라 1위 100만원, 2위 50만원, 3위 30만원 등 총 180만원의 상금을 지급하며, 이수 요건을 충족한 참가자에게는 수료증 또는 수료확인서를 발급한다.

최근 금융권은 오픈 API와 데이터 기반 금융 서비스가 확대되면서 대학생과 개발자를 대상으로 한 실무형 프로그램을 잇달아 운영하고 있다. 단순 교육을 넘어 실제 금융 데이터를 활용한 프로젝트 경험을 제공하며 디지털 금융 인재 확보에도 나서는 모습이다.

NH선물 관계자는 "금융시장에 관심 있는 대학생들이 전공과 관계없이 각자의 강점을 활용해 실제 금융 API를 경험할 수 있도록 프로그램을 기획했다"며 "참가자들의 다양한 아이디어와 개선 의견을 향후 NH선물 Open API 서비스 품질 향상에도 적극 반영할 계획"이라고 말했다.

plum@newspim.com