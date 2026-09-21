명절 틈탄 PG사 해킹…3억 5000만 원 가로챈 일당 검거

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가맹점 계정 침입해 카드 부정결제 후 정산계좌 변경

8명 검거·5명 구속…150여명 카드정보 유출 추가 확인

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = PG사 서버의 보안 취약점을 노려 신용카드 정보를 빼낸 뒤 결제와 정산금을 가로챈 일당이 경찰에 붙잡혔다.

전남경찰청은 PG사 서버에 침입해 부정 취득한 신용카드 정보로 결제를 발생시키고 정산계좌를 대포계좌로 바꿔 3억5000여만원을 가로챈 혐의로 8명을 검거하고 이 중 5명을 구속했다고 21일 밝혔다.

경찰 로고 [사진=조은정 기자]

경피의자 A와 B는 범행을 사전 기획했다. A는 신용카드 정보를 확보하고 피해 PG사 가맹점 홈페이지에 대한 접속을 시험했다. B는 지난 2월 15일부터 20일까지 명절 연휴 기간 서버 교체 과정에서 발생한 취약점을 이용해 가맹점 계정에 침입했다.

이후 A에게 받은 카드정보로 정상 거래처럼 다수의 결제를 승인받은 뒤 가맹점 정산계좌를 대포계좌로 변경해 돈을 빼돌렸다. C 등 6명은 범행 과정에서 현금 인출과 자금세탁을 맡았으며 가상자산을 활용한 세탁 정황도 확인됐다.

경찰은 명절 연휴 당시 카드 승인 문자를 받은 여수·순천지역 피해자 19명의 신고를 계기로 수사에 착수했다.

PG사 서버 로그와 자금 흐름을 추적해 최초 침입부터 부정결제와 정산금 인출 및 가상자산 세탁까지 범행 전모를 확인했다.

추가 유출된 카드정보 이용자 약 150명에게 사용정지와 재발급을 안내하고 전 카드사에 승인정지를 요청했다. 부정 승인 피해자들은 카드사를 통해 결제가 취소돼 실제 금전 피해는 발생하지 않은 것으로 파악됐다.

경찰은 범행에 사용된 계좌와 가상자산을 추적해 동결 및 추징보전하고 해외 체류 중인 자금세탁책에 대해서는 인터폴 적색수배를 요청했다. 공범이 더 있는지도 수사하고 있다.

ej7648@newspim.com