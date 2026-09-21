대구시, 추석앞두고 섬유·염색 근로자에 '버팀이음지원금' 52만 원 지급

섬유·염색산업 근로자 2960명 대상...노동부 공모사업 선정 프로젝트

제1회 비상경제대책회의서 논의된 민생대책...시민 체감형 지원으로 실행

'대구로페이' 지급...근로자 명절부담 완화·지역 골목상권 소비 활성화 기대

[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 추석 명절을 앞두고 대구권의 섬유·염색산업 근로자들에게 1인당 평균 52만 원의 '버팀이음 지원금'이 지급된다. 대상은 섬유·염색산업 근로자 2960명이다.

21일 대구시에 따르면 '버팀이음 프로젝트'는 중동 전쟁 등 대외 불확실성이 커지면서 지역 섬유·염색 업계의 경영 여건이 악화되고 이에 따른 근로자의 소득 감소와 고용 불안이 우려되는 상황에 대응하기 위해 대구시가 노동부 공모사업에 선정돼 추진하는 사업이다.

대구광역시 산격청사 전경[사진=뉴스핌DB]

특히 이번 사업은 추경호 시장이 취임 후 비상경제 상황에 대응하고 민생을 최우선으로 챙기기 위해 개최한 '제1차 비상경제대책회의'에서 논의된 민생 대책이다. 당시 추 시장은 산업 현장의 목소리를 바탕으로 근로자들이 직접 체감할 수 있는 지원책을 신속히 추진할 것을 주문했다.

앞서 대구시는 지난 7월 사업을 시작한 이후 '찾아가는 홍보와 현장 중심의 지원'에 중점을 두고 염색·성서·서대구산단 등을 직접 찾아가 사업설명회를 개최했다.

또 섬유 코디네이터가 개별 사업장을 방문해 신청서 작성과 서류 제출을 지원하는 등 온라인 신청이나 행정 절차에 익숙지 않은 근로자도 쉽게 참여할 수 있도록 신청 단계부터 세심하게 지원했다.

특히 이번 지원금은 지역화폐인 '대구 로페이'로 지급해 추석을 앞둔 근로자들의 명절 부담을 덜어주는 동시에 지역 내 소비를 촉진할 계획이다. 이번 지원이 근로자들의 생활 안정은 물론 골목상권 활성화와 소상공인의 매출 증대에도 도움이 될 것으로 기대된다.

대구 서구 소재 A업체에 32년째 근무 중인 김 모 씨(53)는 "현장에서 어려움이 많고 앞으로의 상황에 대한 걱정이 큰데, 이런 시기에 지원금이 들어와서 큰 힘이 된다"며 "추석을 앞두고 지원금을 받게 되어 가족들과 조금 더 여유로운 마음으로 명절을 보낼 수 있을 것 같다"고 전했다.

또 B업체에서 4년째 근무 중인 권 모 씨(31)도 "명절 전에 지원금을 받게 돼 생활비 부담도 덜고 명절에 부모님 선물도 준비할 수 있어 다행이다."며 "규모가 작은 섬유 업체에서 근무하는 근로자들도 안정적으로 계속 일할 수 있도록 이런 지원이 많아졌으면 좋겠다"고 했다.

추경호 시장은 "어려운 시기일수록 시민이 일터를 지키고 일상을 이어갈 수 있도록 돕는 것이 중요하다"며 "이번 지원금이 추석을 앞둔 근로자와 가족들이 따뜻한 명절을 보내는 데 조금이나마 보탬이 되길 바란다"고 말했다.

추 시장은 또 "비상경제대책회의에서 논의한 민생대책이 책상 위에 머물지 않고 시민들이 체감할 수 있도록 적기에 신속하게 실행하겠다"며 "시민 모두가 함께 어려움을 이겨낼 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com