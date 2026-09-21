대구시, 추석앞두고 섬유·염색 근로자에 '버팀이음지원금' 52만 원 지급

AI 핵심 요약beta
- 대구시가 21일 섬유·염색 근로자 2960명에 지원금을 지급했다.
- 추석 앞두고 1인당 평균 52만 원을 대구로페이로 준다.
- 경영난 속 생활안정과 지역소비 촉진을 노렸다.
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제1회 비상경제대책회의서 논의된 민생대책...시민 체감형 지원으로 실행
'대구로페이' 지급...근로자 명절부담 완화·지역 골목상권 소비 활성화 기대
[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 추석 명절을 앞두고 대구권의 섬유·염색산업 근로자들에게 1인당 평균 52만 원의 '버팀이음 지원금'이 지급된다. 대상은 섬유·염색산업 근로자 2960명이다.
21일 대구시에 따르면 '버팀이음 프로젝트'는 중동 전쟁 등 대외 불확실성이 커지면서 지역 섬유·염색 업계의 경영 여건이 악화되고 이에 따른 근로자의 소득 감소와 고용 불안이 우려되는 상황에 대응하기 위해 대구시가 노동부 공모사업에 선정돼 추진하는 사업이다.
특히 이번 사업은 추경호 시장이 취임 후 비상경제 상황에 대응하고 민생을 최우선으로 챙기기 위해 개최한 '제1차 비상경제대책회의'에서 논의된 민생 대책이다. 당시 추 시장은 산업 현장의 목소리를 바탕으로 근로자들이 직접 체감할 수 있는 지원책을 신속히 추진할 것을 주문했다.
앞서 대구시는 지난 7월 사업을 시작한 이후 '찾아가는 홍보와 현장 중심의 지원'에 중점을 두고 염색·성서·서대구산단 등을 직접 찾아가 사업설명회를 개최했다.
또 섬유 코디네이터가 개별 사업장을 방문해 신청서 작성과 서류 제출을 지원하는 등 온라인 신청이나 행정 절차에 익숙지 않은 근로자도 쉽게 참여할 수 있도록 신청 단계부터 세심하게 지원했다.
특히 이번 지원금은 지역화폐인 '대구 로페이'로 지급해 추석을 앞둔 근로자들의 명절 부담을 덜어주는 동시에 지역 내 소비를 촉진할 계획이다. 이번 지원이 근로자들의 생활 안정은 물론 골목상권 활성화와 소상공인의 매출 증대에도 도움이 될 것으로 기대된다.
대구 서구 소재 A업체에 32년째 근무 중인 김 모 씨(53)는 "현장에서 어려움이 많고 앞으로의 상황에 대한 걱정이 큰데, 이런 시기에 지원금이 들어와서 큰 힘이 된다"며 "추석을 앞두고 지원금을 받게 되어 가족들과 조금 더 여유로운 마음으로 명절을 보낼 수 있을 것 같다"고 전했다.
또 B업체에서 4년째 근무 중인 권 모 씨(31)도 "명절 전에 지원금을 받게 돼 생활비 부담도 덜고 명절에 부모님 선물도 준비할 수 있어 다행이다."며 "규모가 작은 섬유 업체에서 근무하는 근로자들도 안정적으로 계속 일할 수 있도록 이런 지원이 많아졌으면 좋겠다"고 했다.
추경호 시장은 "어려운 시기일수록 시민이 일터를 지키고 일상을 이어갈 수 있도록 돕는 것이 중요하다"며 "이번 지원금이 추석을 앞둔 근로자와 가족들이 따뜻한 명절을 보내는 데 조금이나마 보탬이 되길 바란다"고 말했다.
추 시장은 또 "비상경제대책회의에서 논의한 민생대책이 책상 위에 머물지 않고 시민들이 체감할 수 있도록 적기에 신속하게 실행하겠다"며 "시민 모두가 함께 어려움을 이겨낼 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com