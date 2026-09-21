스타벅스, 이웃에 커피 최대 100만잔 나눈다

AI 핵심 요약beta
- 스타벅스 코리아가 21일 28일부터 마이 스타 커피 캠페인을 시작한다고 밝혔다.
- 고객이 오늘의 커피를 사면 같은 수량의 커피가 지역사회 이웃에게 적립된다.
- 스타벅스는 최대 100만잔을 마련하고 무료 사이즈업도 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
대상 음료 구매량만큼 기부용 마련
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 스타벅스 코리아는 고객이 구매한 대상 커피와 같은 수량의 커피를 적립해 지역사회 이웃에게 전달하는 '마이 스타 커피' 캠페인을 오는 28일부터 시작한다고 21일 밝혔다.
캠페인은 매주 월요일 전국 스타벅스 매장에서 진행한다. 고객이 '오늘의 커피'를 구매하면 같은 수량의 '마이 스타 커피'가 자동으로 적립된다. 대상 음료는 브루드 커피 또는 시즌 원두를 활용한 브루드 커피 2종이다.
스타벅스는 고객과 함께 최대 100만잔을 마련하는 것을 목표로 한다. 적립한 커피는 지역사회를 위해 헌신하는 이웃들에게 감사와 응원의 뜻으로 전달한다.
캠페인 시작을 기념해 오는 28일부터 11월 2일까지 매주 월요일 대상 브루드 커피를 구매하는 고객에게 무료 사이즈업 혜택도 제공한다.
이동형 트레일러 '스:벅차'도 캠페인에 참여한다. 스:벅차는 그동안 복지시설과 재난·재해 현장, 지역 농가, 물류센터 등을 방문해 커피와 푸드를 전달해 왔다.
캠페인 세부 내용은 오는 28일부터 스타벅스 홈페이지와 앱에서 확인할 수 있다. 스타벅스는 관련 콘텐츠도 순차적으로 공개할 계획이다.
kji01@newspim.com