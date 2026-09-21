인구 줄고 일손 부족한 산지…쿠팡이 과일 7000톤 샀다

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡은 올해 1~8월 인구감소 지역 과일 7000t 넘게 샀다
- 전년보다 10% 늘며 역대 최대 규모를 기록했다
- 군위 자두 등 매입 늘고 농가 소득도 증가했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡이 올해 1월부터 지난달까지 인구감소 지역에서 사들인 과일이 7000톤(t)을 넘어섰다고 21일 밝혔다. 같은 기간 역대 최대 규모이며, 전년 동기 대비 10% 증가한 수치다.
매입 대상은 행정안전부가 선정한 인구감소 지역 8곳이다. 전남 영암·함평, 경북 성주·의성·영천·고령, 대구 군위 등이 포함됐다.
쿠팡이 매입하는 과일은 사과·참외·자두·수박·딸기·무화과 등 30여 종이다. 올해 매입 증가는 새벽배송 물류망을 호남·경상·강원 등으로 확대하면서 과일 구매 고객이 늘었기 때문이다.
특히 경북 고령의 우곡수박(60% 증가), 전남 함평의 무화과(138% 증가), 대구 군위의 자두(73% 증가)에서 매입이 크게 늘었다.
지역 농가들의 소득도 증가했다. 대구 군위의 자두 농가 130여 곳이 속한 '군위농협자두공선출하회'는 올해 현재까지 쿠팡 매출이 16억원으로 전년 동기 대비 2배 증가했다. 군위군조합공동사업법인은 쿠팡에서 '군위자두'라는 브랜드명으로 상품을 판매 중이다.
한국농촌경제연구원에 따르면 지난해 농가인구는 198만2000명으로 전년 대비 1.1% 감소했고, 65세 이상 농가인구 비중은 56%에 달했다.
쿠팡 관계자는 "판로 개척에 어려움을 겪는 인구감소 지역 농가들이 계속 성장할 수 있도록 지역 농가 매입과 상생 협력을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
nrd@newspim.com