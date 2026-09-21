SK브로드밴드, 추석 연휴 B tv 20% 할인 쿠폰 제공

AI 핵심 요약beta
- SK브로드밴드가 18일 추석 맞아 B tv 할인 쿠폰을 제공했다.
- 이달 18일~27일 유료 VOD 20% 쿠폰을 매일 1장씩 줬다.
- 모바일 연동과 맞춤 추천, B캐시 추가 혜택도 마련했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK브로드밴드가 추석 연휴를 맞아 B tv 이용자를 위한 할인 쿠폰과 맞춤형 콘텐츠 추천 서비스를 제공한다.
이달 18일부터 27일까지 진행되는 '매일 받는 모두의 할인 쿠폰' 프로모션에서는 유료 VOD 콘텐츠에 사용 가능한 20% 할인 쿠폰을 매일 1장씩 발급한다. 이용자는 이벤트 기간 최대 10장까지 받을 수 있다. 할인 쿠폰은 '모아나', '토이 스토리5', '오케이 마담2' 등 최신 영화를 포함한 다양한 콘텐츠에 적용된다.
프로모션 대상작 구매 시 B캐시 충전 금액의 일정 비율을 추가로 적립받을 수 있으며 최대 적립률은 22%다.
B tv는 '추석의 발견' 특집관을 통해 연도별 박스오피스 랭킹, 올해 역주행 영화, 애니메이션 랭킹 등을 제공한다. 가족 구성과 연령대 등 다양한 선호를 반영한 맞춤형 큐레이션도 함께 제공된다.
모바일 B tv 기능도 강화했다. 셋톱박스와 모바일을 연결하면 집에서 시청하던 콘텐츠를 귀성·귀경길에 이어볼 수 있다. 시청 이력을 바탕으로 한 맞춤형 추천도 제공되며 모바일 연결 고객은 할인 쿠폰 외에 B캐시 1,100P를 추가로 받는다.
박참솔 SK브로드밴드 플랫폼담당은 "좋은 콘텐츠가 아무리 많아도 결국 고객이 원하는 작품을 먼저 찾아 보여주는 게 플랫폼의 역할"이라며 "B tv를 켜는 것만으로 언제 어디서든 온 가족이 원하는 작품을 바로 찾을 수 있도록 준비했고 할인 혜택까지 더해 부담 없이 즐기는 연휴가 되길 바란다"고 말했다.
origin@newspim.com