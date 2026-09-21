다이소 "선크림 8종 모두 식약처 기준 충족…법적 대응 검토"

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"유튜브 채널의 부적합 주장에 대응…식약처 기준 모두 만족"

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = ㈜아성다이소가 판매 중인 자외선차단제의 성능이 기준에 미달한다는 유튜브 콘텐츠를 정면으로 반박하고 나섰다.

아성다이소는 과일나라·김정문알로에·더랩바이블랑두·듀이트리·본셉·비프루브·싸이닉·브이티(VT) 등 자외선차단제 8종의 본임상시험을 마쳤다고 21일 밝혔다.

다이소 로고. [사진=아성다이소 제공]

이번 시험은 대한피부과학연구소와 한국피부과학연구원, 피앤케이임상연구센타, 에이치엘케이클리니컬센터에서 식약처 고시에 따라 유효 피험자 10명 이상을 대상으로 진행됐다. 다이소 측은 8개 제품 모두 자외선 차단 성능 기준을 충족했다고 설명했다.

시험 대상은 과일나라와 김정문알로에, 더랩바이블랑두, 듀이트리, 본셉, 비프루브, 싸이닉, 브이티(VT) 등 8개 브랜드 제품이다.

공급업체들은 식약처의 요청에 따라 제품표준서와 시험성적서, 인체적용시험 자료 등도 관할 지방청에 제출했다. 화장품법에 따른 확인 절차에서도 8개 제품 모두 식약처 고시 기준을 충족했다는 게 회사 측 입장이다.

아성다이소는 본임상에 앞서 시행한 시험관 내 시험(In Vitro)과 가임상에서도 모든 제품이 기준을 충족했다고 덧붙였다.

아성다이소는 지난 7월 자외선차단제 부적합 주장을 담은 영상을 게시한 유튜브 채널 '피부는 민동성'에 영상 삭제와 사실관계 정정, 공식 사과를 요구할 계획이다. 요구가 받아들여지지 않거나 유사한 주장이 계속되면 법적 조치에 나선다는 방침이다.

아성다이소 관계자는 "앞으로도 객관적인 시험과 검증을 바탕으로 고객에게 정확한 정보를 제공하고, 고객 여러분에게 안심하고 사용할 수 있는 안전하고 신뢰할 수 있는 품질 좋은 상품을 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

nrd@newspim.com