현대百그룹 4개사, 종로 빈집 리모델링…가구·침대 지원

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점그룹 4개 계열사가 21일 종로 긴급주택 조성을 지원했다.
- 현대L&C·리바트·지누스·그린푸드가 물자와 인력을 제공했다.
- 창신동 빈집을 고쳐 긴급주택 4가구와 공용공간을 마련했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 현대백화점그룹 4개 계열사가 서울 종로구의 긴급주택 조성 사업을 지원했다.
현대백화점그룹 계열사 현대L&C와 현대리바트, 지누스, 현대그린푸드는 종로구청과 종로주거복지센터가 추진한 창신동 빈집 활용 긴급주택 조성에 필요한 물자와 인력을 제공했다고 21일 밝혔다.
현대L&C는 바닥재, 벽지, 인테리어필름 등 건자재를 공급하고 자원봉사자를 대상으로 시공 교육과 공간 디자인 멘토링을 진행했다. 현대리바트는 서랍장, 옷장, 소파, 식탁 세트 등 가구를 지원했고, 지누스는 침대 프레임과 매트리스를 제공했다. 현대그린푸드는 자원봉사자들을 위한 식사와 간식을 공급했다.
조성된 긴급주택은 창신동의 지하 1층·지상 2층 규모 빈 단독주택을 리모델링한 것으로, 연면적 158.07㎡(약 48평)이다. 지상 1·2층에 긴급주택 4가구가 마련됐으며, 지하 1층에는 주민 공용 문화공간이 조성됐다.
긴급주택은 화재나 침수 등으로 갑작스럽게 거주지를 잃은 가구가 새로운 보금자리를 구할 때까지 임시로 머무르는 시설이다.
nrd@newspim.com