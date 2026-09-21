LG헬로비전, 청년 영상크리에이터 양성 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- LG헬로비전이 17일 청년 영상크리에이터 협약을 체결했다.
- 서울·부산시청자미디어센터와 동국대·동서대가 함께했다.
- 로컬에디터 크루가 지역 콘텐츠를 제작해 공개한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG헬로비전이 서울·부산시청자미디어센터, 동국대·동서대와 함께 청년 영상크리에이터를 양성하는 업무협약을 체결했다.
협약식은 지난 8일 부산시청자미디어센터와 17일 동국대 캠퍼스에서 각각 열렸다. 동국대·동서대 학생 50여명으로 구성된 '로컬에디터 크루'는 지역의 맛집, 공간, 인물, 이슈 등을 발굴해 숏폼과 영상 콘텐츠로 제작한다.
제작된 콘텐츠는 LG헬로비전 지역채널과 인스타그램 '로컬디깅' 매거진을 통해 공개된다. 회사는 참여 학생들에게 실무형 콘텐츠 제작 경험과 현직 전문가 멘토링을 제공하고 우수 크루에게는 장학금을 지급할 예정이다.
협약식 이후 '로컬에디터 크루' 발대식이 순차적으로 개최된다. 발대식에서는 학생들에게 임명장을 수여하고 오리엔테이션을 진행한다. 크루들은 매월 팀 단위로 지역의 가치를 발굴해 콘텐츠를 제작할 계획이다.
임성원 LG헬로비전 상무(홍보/대외협력센터)는 "지역을 새롭게 브랜딩하며 지역과 함께 꿈을 키워나갈 청년 '로컬에디터 크루'들의 활약상을 응원한다"며 "LG헬로비전은 앞으로도 지산학 상생협력 모델을 토대로 지속 가능한 로컬 콘텐츠 생태계를 조성하며 지역사회 ESG 가치 확산에 앞장서겠다"고 밝혔다.
origin@newspim.com