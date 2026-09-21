SKT, 공공 AI·빅데이터 혁신 세미나 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부·지자체 관계자 250여 명 참석

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤은 지난 18일 서울 중구 을지로 SKT타워에서 공공 분야의 AI·빅데이터 활용 사례를 소개하는 '그랜데이터 퍼블릭 데이 2026' 세미나를 개최했다고 21일 밝혔다. 정부·지자체·공사 등 공공 분야 관계자 250여 명이 참석했다.

세미나는 공공기관의 업무 고도화와 대민 서비스 개선에 필요한 AI·데이터 활용 기술을 공유하기 위해 마련됐다. SKT는 신한카드·KCB·카카오모빌리티·SK브로드밴드와 함께 데이터 사업 협업 얼라이언스 '그랜데이터'를 운영 중이다.

SK텔레콤은 18일 서울 중구 을지로 SKT타워에서 공공 분야의 AI·빅데이터 활용 사례를 소개하는 '그랜데이터 퍼블릭 데이 2026' 세미나를 개최했다. [사진= SK텔레콤]

1부에서는 스마트 공공 행정 사례를 소개했다. 지방자치단체가 문화·체육·관광 행사의 방문자 데이터를 분석해 유사 행사의 성공 요인을 반영한 맞춤형 추천 프로그램을 제안하는 방안을 다뤘다.

송파구청 사례에서는 토지의 개발 방안을 AI로 분석했다. 기존 시설의 특성과 이용량, 인근 거주자의 인구 특성, 입지 정보를 종합적으로 분석해 토지 개발에 참고했다. 또한 대화형 프롬프트 기반으로 정책 정보를 안내하고 공공데이터 활용을 지원하는 지방자치단체의 데이터 개방 포털 사례도 공유했다.

2부에서는 공공데이터 활용을 위한 AI 기술과 내부 혁신 방향을 다뤘다. 전남광주통합특별시 사례에서는 노코드와 로우코드 기술을 활용해 관광·교통 등 실무 부서가 통신·카드 빅데이터를 권한과 절차에 따라 활용하도록 지원한 방안을 소개했다.

부산광역시 사례를 통해서는 가명정보와 AI 기반 합성데이터 생성 기술의 적용 방향을 제시했다. 개인정보 관련 검토가 필요한 데이터를 안전하게 공유하고 활용할 때 고려해야 할 기술적·운영적 요소를 소개했다.

김명국 SKT 인더스트리얼 AI 담당은 "에이닷 등 AI와 그랜데이터의 민간 데이터를 활용한 AI 에이전트가 공공기관 현장 업무에 적용되고 있다"며 "앞으로도 공공 분야의 데이터 활용과 업무 혁신을 지원할 수 있는 방안을 지속 제시하겠다"라고 밝혔다.

origin@newspim.com