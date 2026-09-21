제이엘케이, 日 뇌졸중학회서 'JLK-CTP' 공개

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한·미·일 인허가 확보…현지 의료기관 도입 추진

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 제이엘케이는 지난 18일부터 19일까지 일본 오사카 센리 라이프 사이언스 센터에서 열린 '제18회 한일뇌졸중외과학회(KJJC 2026)'에 참가해 뇌졸중 인공지능(AI) 솔루션을 선보였다고 21일 밝혔다.

한일뇌졸중외과학회는 한국과 일본의 뇌졸중·뇌혈관외과 의료진이 치료 기술과 연구 성과를 공유하는 학술 행사다. 제이엘케이는 일본법인을 중심으로 전시 부스를 운영하고 CT 관류영상 분석 AI 솔루션 'JLK-CTP'를 소개했다.

제이엘케이 로고 [사진=제이엘케이]

JLK-CTP는 뇌 CT 관류영상(CT Perfusion)을 AI로 분석해 뇌경색 중심부와 뇌관류 저하 영역의 부피를 자동으로 산출·시각화해 의료진의 치료 의사결정을 지원하는 솔루션이다.

JLK-CTP는 2024년 일본 인허가와 미국 식품의약국(FDA) 510(k) 허가를 받은 데 이어 2025년 국내 식품의약품안전처 3등급 허가를 획득했다. 국내에서는 평가유예 신의료기술로 고시돼 올해 8월부터 비급여로 사용되고 있다.

제이엘케이는 이번 행사에서 국내 의료현장에서 축적한 JLK-CTP 도입·활용 경험을 일본 의료진에게 소개하고 현지 의료기관 도입을 위한 네트워크 확대에 나섰다.

학술 프로그램에도 참여했다. 류위선 제이엘케이 최고의학책임자(CMO)는 '신경중재수술에서의 인공지능: 현재의 활용과 미래 전망' 심포지엄에서 뇌졸중 진료 과정에서의 의료 AI 활용 방안을 발표했다.

류 CMO는 대혈관폐색(LVO)과 뇌출혈, 뇌동맥류 등을 탐지하는 의료영상 AI 기술과 허혈성 코어 및 뇌관류 상태를 정량 분석해 치료 판단을 지원하는 AI 기술을 소개했다. CT 관류영상과 비조영 CT, MRI 등 영상 종류에 따른 허혈 코어 측정 차이에 대한 국내 임상 데이터 기반 연구 결과도 공유했다.

제이엘케이는 일본법인과 현지 유통 네트워크를 활용해 일본 뇌졸중 의료진과 협력을 확대하고 현지 의료기관 도입을 추진할 계획이다.

제이엘케이 관계자는 "국내 의료현장에서 실제 활용 단계에 들어선 JLK-CTP의 기술과 임상 경험을 일본 의료진에게 소개했다"며 "국내에서 축적한 레퍼런스를 일본 의료기관 도입으로 연결해 나갈 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com