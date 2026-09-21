대웅제약 '베르시포로신', 글로벌 2상 환자 104명 특성 공개

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

유럽호흡기학회서 전체 등록 환자 데이터 첫 발표

한국 55명·미국 49명…2027년 상반기 톱라인 예정

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약은 지난 6일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 '2026 유럽호흡기학회(ERS 2026)'에서 특발성 폐섬유증(IPF) 치료제 후보물질 '베르시포로신(DWN12088)'의 글로벌 임상 2상 전체 등록 환자 104명의 특성 분석 결과를 발표했다고 21일 밝혔다.

이번 발표는 한국과 미국에서 임상 2상에 등록된 IPF 환자의 기저 임상·기능적 특성을 분석한 결과다. 대웅제약은 지난해 대한결핵 및 호흡기학회 국제학술대회에서 임상 2상의 중간 등록 현황을 공개한 데 이어 이번 학회에서 전체 등록 환자 데이터를 처음 공개했다.

세브란스병원 호흡기내과 박무석 교수가 ERS 2026에서 베르시포로신 글로벌 임상 2상 전체 등록 환자 특성 분석 결과를 발표하고 있다. [사진=대웅제약]

전체 환자 104명 가운데 한국 환자는 55명(52.9%), 미국 환자는 49명(47.1%)이었다. 기존 항섬유화제를 투여하고 있는 환자는 71명(68.3%), 투여하지 않는 환자는 33명(31.7%)으로 집계됐다.

환자들의 평균 노력성 폐활량(FVC)은 정상 예측치의 약 77%, 폐확산능(DLCO)은 약 51%였다. 기존 항섬유화제 사용군과 미사용군의 전반적인 기저 특성은 대체로 유사한 것으로 나타났다.

베르시포로신은 대웅제약이 개발하고 있는 특발성 폐섬유증 치료제 후보물질이다. 프롤릴-tRNA 합성효소(PRS)를 선택적으로 억제해 섬유화 과정에서 과도한 콜라겐 생성을 감소시키는 기전이다.

글로벌 임상 2상은 한국과 미국에서 무작위배정, 이중눈가림, 위약대조 방식으로 진행되고 있다. 환자에게 베르시포로신 또는 위약을 하루 2회씩 24주간 투여하며 기존 항섬유화제인 피르페니돈이나 닌테다닙과 병용할 수 있도록 설계했다.

대웅제약은 현재 임상 2상을 마무리하고 있으며 2027년 상반기 주요 결과(톱라인)를 발표할 예정이다.

베르시포로신은 미국 식품의약국(FDA)으로부터 희귀의약품 지정과 패스트트랙 지정을 받았으며 유럽의약품청(EMA)에서도 희귀의약품으로 지정됐다.

박무석 세브란스병원 호흡기내과 교수는 "기존 항섬유화제 사용 여부를 포함해 다양한 임상적 특성을 가진 환자들이 포함된 만큼 향후 베르시포로신의 유효성과 안전성을 평가하고 결과를 해석하는 데 기반이 될 것"이라고 말했다.

박성수 대웅제약 대표는 "글로벌 임상 2상 환자 등록을 완료하고 전체 환자 특성을 공유하게 된 것은 베르시포로신 개발의 중요한 진전"이라며 "2027년 상반기 임상 2상 주요 결과를 확보하고 후속 글로벌 개발과 사업화를 추진할 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com