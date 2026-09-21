컬리, 추석 선물 2500여개 최대 77% 할인

AI 핵심 요약beta
- 컬리가 21일 추석 라스트 오더 기획전을 열었다
- 명절 상품 2500여개를 24일까지 최대 77% 할인한다
- 한우·건기식·뷰티 등 선물세트와 카드할인도 마련했다
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카드별 할인·다다익선 혜택
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 컬리는 오는 24일까지 추석 '라스트 오더' 기획전을 열고 명절 상품 2500여개를 최대 77% 할인 판매한다고 21일 밝혔다.
행사 대상은 한우·과일·수산 선물세트와 건강기능식품, 뷰티 상품 등이다. 프리미엄 선물부터 5만원 이하 상품까지 마련했다.
행사 기간 컬리카드로는 15%, 최대 5만원의 할인을 받을 수 있다. 카드사 할인은 10%, 최대 2만원이다. '맛의명태자 순명란세트', '동원 튜나리챔' 등 일부 선물세트에는 다다익선 할인 혜택도 적용한다.
한우 선물로는 '횡성축협한우 1++ 프리미엄 1호'를 선보인다. 컬리가 직접 만든 '일상미(味)소 프리미엄 구이 세트'는 출하 시기 22개월 전후의 국내산 소고기를 사용해 갈빗살과 등심, 부챗살로 구성했다.
건강기능식품은 컬리 단독 상품인 '정관장 홍삼정 더 클래스 농축스틱(50일분)'을 준비했다. '설화수 윤조에센스 6세대 기획세트'는 윤조에센스 90mL 본품에 클렌징폼 등 증정품을 더했다.
5만원 이하 상품에는 보자기 포장과 쇼핑백을 함께 제공하는 '라티브 올리브레몬샷'과 '레오나르디 화이트 콘디멘토 발사믹 500mL' 등이 포함됐다.
kji01@newspim.com