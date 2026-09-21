차바이오텍 美 자회사 마티카 바이오, 본드웰과 단백질 공정 개발

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CGT 공정개발 역량 재조합 단백질 분야로 확대

텍사스 바이오기업 대상 초기 개발 협력 확대 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 설희 인턴기자= 차바이오텍의 미국 자회사 마티카 바이오테크놀로지가 미국 생명공학기업 본드웰 테크놀로지스에 차세대 단백질 소재 생산을 위한 공정 최적화 서비스를 제공한다.

21일 차바이오텍에 따르면 마티카 바이오는 세포·유전자치료제(CGT) 분야에서 축적한 공정개발(PD) 역량을 바탕으로 본드웰이 개발 중인 단백질 소재의 생산 공정을 최적화하고 상업화를 지원할 계획이다.

본드웰은 바이오프로세싱과 첨단 생명과학 분야에 적용되는 단백질 기술을 개발하는 기업이다. 자연 상태에서 단백질이 갖는 결합과 자기조립 특성을 활용한 단백질 기반 바이오소재 플랫폼을 개발해 의약품과 환경, 에너지 분야에 적용하는 것을 목표로 하고 있다.

마티카 바이오 전경. [사진=마티카 바이오]

마티카 바이오는 이번 협력을 통해 기존 CGT 분야에서 축적한 공정개발 역량을 재조합 단백질 분야로 확대한다. 본드웰의 개발 초기 단계부터 생산 공정 최적화를 지원해 개발 기간 단축과 상업화를 돕는다는 계획이다.

마티카 바이오는 본드웰과의 협력을 시작으로 텍사스 지역 연구기관 및 바이오기업과의 협력도 확대할 방침이다.

마티카 바이오가 위치한 미국 텍사스주 칼리지스테이션에는 텍사스 A&M대학교를 중심으로 바이오기업과 연구기관이 모여 있다. 회사는 개발 초기 단계부터 공정개발과 생산 효율화를 지원하는 위탁개발생산(CDMO) 서비스를 확대한다는 계획이다.

폴 킴(Paul Kim) 마티카 바이오 대표는 "텍사스가 바이오 혁신 허브로 자리 잡아가면서 지역 기업 간 협력의 중요성이 커지고 있다"며 "텍사스 내 바이오 기업들과 협력해 혁신 기술을 키우고 지역의 바이오 생태계 경쟁력을 높여가겠다"고 말했다.

데이비드 하월(David Howell) 본드웰 대표는 "많은 바이오기업이 동부의 보스턴이나 서부의 샌디에이고, 남부 노스캐롤라이나 지역의 CDMO와 협력하는 경우가 많다"며 "텍사스 내에 우수한 개발 역량을 보유한 마티카 바이오와 협력해 시간과 비용을 줄일 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

마티카 바이오는 차바이오텍이 미국 CGT CDMO 시장 진출을 위해 설립한 기업이다. 2022년 미국 텍사스주 칼리지스테이션에 CGT CDMO 시설을 준공했으며 자체 개발 세포주 '마티맥스(MatiMax)'와 분석개발(AD), 공정개발(PD) 역량을 기반으로 사업을 확대하고 있다.

winter1004@newspim.com