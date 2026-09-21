'건강한 모발 형성 돕는다'…아모레퍼시픽, 새 펩타이드 발견

AI 핵심 요약beta
- 아모레퍼시픽이 21일 모낭 유전자와 모발 강도 연관성을 밝혔다.
- 50세 이상은 이황화 결합과 인장강도가 20~40대보다 낮았다.
- 그로우 펩타이드를 루트젠에 적용해 기술을 고도화한다.
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펩타이드 기술 루트젠에 적용
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 아모레퍼시픽은 모낭 내 특정 유전자의 발현과 새로 자라는 모발의 강도 사이의 연관성을 규명한 연구 결과를 국제 학술지 익스페리멘탈 더마톨로지(Experimental Dermatology) 9월호에 게재했다고 21일 밝혔다.
연구진은 건강한 성인의 신생모를 분석해 모낭 내 COCH 유전자 발현이 모발의 이황화 결합과 밀접하게 관련돼 있음을 확인했다. 이황화 결합은 모발의 강도와 탄성을 유지하는 요소로, 결합이 많을수록 모발을 잡아당기는 힘에 견디는 인장강도가 높다.
연구에서 50세 이상 그룹은 20~40대 그룹보다 모발 내 이황화 결합 함량이 21% 이상 적었고, 모발 인장강도는 40% 이상 낮았다. 연구진은 이황화 결합 함량과 인장강도 사이에 유의미한 상관관계가 있다며, 모낭 환경이 새로 형성되는 모발의 품질에 영향을 미칠 수 있다고 설명했다.
아모레퍼시픽은 펩타이드 전문기업 크로다(Croda)와 협업해 두피와 모낭 구조를 연구하고, 건강한 모발 형성에 관여하는 핵심 인자에 영향을 주도록 설계한 펩타이드 원료를 개발해 왔다.
이 과정에서 개발한 헤어케어 원료 '그로우 펩타이드(GROW PEPTIDE™)'는 모발이 형성되는 단계에 주목한 소재다. 관련 기술은 최근 출시한 려 브랜드의 '루트젠' 라인에 적용했다.
아모레퍼시픽은 그로우 펩타이드 등 연구 성과를 바탕으로 모발의 건강한 상태를 오래 유지하도록 돕는 '헤어 롱제비티 솔루션'을 차세대 헤어케어 기술로 발전시킬 계획이다.
kji01@newspim.com