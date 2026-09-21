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[개장시황] 코스피, 외인·기관 순매수에 1% 상승…장중 7000선 회복

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AI 핵심 요약

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  • 21일 코스피가 반도체주 강세로 7000선에 근접했다.
  • 외국인과 기관이 동반 순매수하며 지수를 끌어올렸다.
  • 코스닥은 보합권, 애프터마켓 거래대금은 1조원대였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼성전자 3.07%·SK하이닉스 1.18%↑
코스닥, '외국인·기관' 팔자...보합권 등락

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 21일 국내 증시는 반도체 대형주 강세와 외국인·기관의 동반 순매수에 힘입어 상승세를 보이고 있다. 코스피는 장중 7002.30까지 오르며 8거래일 만에 7000선을 회복했으나 이후 상승폭을 줄이며 다시 7000선을 밑돌고 있다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시23분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 67.10포인트(0.97%) 오른 6961.33에 거래되고 있다. 외국인과 기관은 각각 1920억원, 772억원 순매수하고 있으며 개인은 3741억원 순매도하고 있다. 코스피는 장중 한때 7002.30까지 오르며 지난 9일 이후 8거래일 만에 7000선을 회복했다.

시가총액 상위 종목에서는 반도체주 강세가 두드러지고 있다. 삼성전자(3.07%)와 SK하이닉스(1.18%)가 동반 상승하고 있으며 삼성전자우(4.54%), SK스퀘어(2.41%), 삼성전기(3.60%)도 오르고 있다. 삼성바이오로직스(0.07%), KB금융(0.86%), 삼성물산(2.85%)도 상승 중이다. 반면 LG에너지솔루션(-1.51%)과 현대차(-0.68%)는 내리고 있다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 코스피가 전장 종가보다 61.05포인트(0.91%) 오른 6779.02으로, 코스닥은 전장 종가보다 4.18포인트(0.51%) 상승한 820.16으로 거래가 시작된 가운데 17일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시경 기준 1378.5원에 거래되고 있다. 2026.09.17 khwphoto@newspim.com

코스피 강세에는 지난주 후반 미국 반도체주 상승 흐름도 영향을 미치고 있다. 지난 18일(현지시간) 뉴욕증시는 미국 10년물 국채금리가 다시 5%대로 올라선 가운데 혼조세로 마감했다.

다우존스30산업평균지수는 0.18% 하락한 반면 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥지수는 각각 0.17%, 0.39% 상승했다. 특히 메모리 가격 상승 기대에 마이크론이 3.9%, 샌디스크가 10% 넘게 뛰면서 반도체주가 강세를 나타냈고 필라델피아반도체지수도 2.3% 상승했다.

한지영 키움증권 연구원은 "AI, 반도체와 같은 주도업종을 중심으로 주식시장이 매크로 불확실성을 소화하면서 주 후반으로 갈수록 주 초반 낙폭을 대부분 만회했다"며 "AI CAPEX 사이클, 기업 실적 등 증시의 본질적인 동력인 펀더멘털이 훼손되지 않았기에 외부 충격에도 주가 회복력이 강했음을 보여준다"고 분석했다.

같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일보다 0.43포인트(0.05%) 오른 827.55를 기록하고 있다. 코스닥은 상승 출발한 뒤 보합권에서 등락을 거듭하고 있다. 개인이 1845억원 순매수하고 있는 반면 외국인과 기관은 각각 1408억원, 391억원 순매도하고 있다.

코스닥 시가총액 상위 종목은 등락이 엇갈리고 있다. 알테오젠(1.38%), 원익IPS(3.54%), 이오테크닉스(1.21%), 심텍(0.16%)은 상승하고 있으며 주성엔지니어링은 보합을 나타내고 있다. 반면 에코프로(-0.74%), 에코프로비엠(-1.14%), 레인보우로보틱스(-0.69%), 리노공업(-0.72%), 로보티즈(-1.14%)는 하락하고 있다.

서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오전 9시2분 기준 전 거래일보다 1.50원 오른 137.00원에 거래되고 있다.

한편 한국거래소(KRX) 애프터마켓은 개장 첫 주 하루 평균 1조1000억원대의 거래대금을 기록했다. 한국거래소에 따르면 지난 14일부터 18일까지 KRX 애프터마켓의 일평균 거래대금은 1조1476억원으로, 같은 기간 정규장 일평균 거래대금 25조5433억원의 약 4.5%에 해당한다.

일별 거래대금은 개장 첫날인 14일 1조8177억원에서 15일 1조74억원, 16일 8865억원으로 줄었다가 17일 9905억원, 18일 1조358억원을 기록했다. 전체 거래에서 애프터마켓이 차지하는 비중도 첫날 6.57%에서 이후 3~4%대로 낮아졌다.

애프터마켓에서는 정규장 종료 이후 나온 재료에 따라 일부 종목의 주가가 크게 움직이기도 했다. 지난 18일 가온전선은 정부의 대미 에너지 인프라 투자 기대가 반영되면서 애프터마켓에서 23%대 급등했다. 가온전선이 미국 노스캐롤라이나 전력케이블 공장에 5000만달러를 추가 투자해 생산능력을 확대하고 있는 점도 부각됐다.

nylee54@newspim.com

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李대통령 지지율 10주만에 반등 [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 10주 만에 소폭 반등해 34.8%를 기록했다는 여론조사 결과가 21일 나왔다.  리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 14~18일 전국 18세 이상 유권자 2507명을 대상으로 실시해 이날 공개한 조사에 따르면, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 전주보다 1.0%포인트(p) 오른 34.8%였다. 부정 평가는 0.1%p 오른 63.4%였다. 긍정·부정 평가 격차는 28.6%p로 오차범위 밖이었고, '잘 모름'은 1.8%였다. 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 취임 후 7번째 기자회견을 진행하고 있다. 2026.09.18 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 권역별로 살펴보면, 가장 큰 상승폭을 보인 곳은 3.9%p오른 대전·세종·충청이었다. 부산·울산·경남은 3.2%p, 인천·경기는 2.2%p 올랐다. 다만 전남·광주·전북에서 4.1%p 하락했다. 연령대별로는 20대에서 5.4%p, 60대 2.9%p, 30대 2.8%p 순으로 올랐다. 40대는 2.3%p, 50대는 1.9%p 떨어졌다. 리얼미터는 "주 초에는 인사 검증 논란과 청문회 여파로 지지율 하락세가 이어졌다"며 "주 후반 대국민 기자회견을 통해 연임·공소 취소·파병 등 주요 정국 현안에 대한 입장을 밝히고 국정 쇄신 의지를 강조하면서 지지율이 상승세로 전환된 것으로 보인다"고 분석했다. 실제로 이 대통령 지지율 일간 흐름을 보면 지난 11일 32.6%였던 긍정 평가는 15일 32.9%로 소폭 상승했다. 당시는 성기홍 청와대 홍보소통수석이 이 대통령의 기자회견을 언론을 통해 예고한 날이기도 하다. 이후 이 대통령의 지지율은 지난 16일 32.1%로 떨어졌고, 기자회견 전날인 17일 35.3%, 기자회견 당일인 18일 37.2%로 올랐다. 지난 17~18일 전국 18세 이상 유권자 1003명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 40.2%, 국민의힘이 38.5%를 기록했다. 민주당은 전주보다 4.1%p 상승했고 국민의힘은 3.6%p 하락했다. 조국혁신당은 5.2%, 개혁신당은 1.9%, 진보당은 0.9%였다. 기타 정당은 2.4%, 무당층은 11.0%로 나타났다. 리얼미터는 민주당에 대해 "이 대통령의 기자회견을 통해 국정 현안에 대한 입장과 정책 메시지가 부각되면서 수도권과 청년층의 지지 결집으로 이어져 지지율 상승에 영향을 준 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "인사청문회를 둘러싼 여야 대치 과정에서 장외투쟁과 탄핵 언급 등 강경 대응을 이어갔다"면서 "그러나 이러한 대응이 지지층 결집으로 이어지지 못한 가운데 20·30대 청년층과 중도·보수층의 지지 이탈이 나타나면서 지지율이 하락한 것으로 보인다"고 해석했다. 두 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 4.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-09-21 08:41
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한국 男농구, 일본 꺾고 금메달 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 아시안게임 남자농구 결승에서 처음 성사된 한일전의 승자는 대한민국이었다. 한국이 개최국 일본을 적지에서 꺾고 12년 만에 아시아 정상에 복귀했다. 니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자농구대표팀은 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 2014 인천 대회 이후 12년 만이자 1970 방콕, 1982 뉴델리, 2002 부산, 2014 인천에 이어 통산 5번째 금메달을 목에 걸었다. 특히 2002 부산과 2014 인천에 이어 2026년 다시 우승하면서 최근 세 차례 정상 등극이 정확히 12년 간격으로 이어졌다. 이번 대회 일본과의 두 차례 맞대결도 모두 승리로 장식했다. 한국은 지난 13일 조별리그에서 일본을 100-83으로 완파한 데 이어 결승에서도 다시 개최국을 무너뜨렸다. 우승의 중심에는 이현중이 있었다. 이현중은 3점슛 5개를 포함해 27점 18리바운드 3어시스트 2스틸을 기록하며 결승 무대를 지배했다. 이정현도 14점 7어시스트로 힘을 보탰다. 출발은 쉽지 않았다. 한국은 이정현과 이현중을 앞세워 초반 11-5로 앞섰지만 이후 공격이 흔들리면서 일본에 흐름을 내줬고 1쿼터를 12-16으로 마쳤다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 2쿼터부터 반격했다. 최준용의 3점슛으로 공격의 물꼬를 텄고 이정현의 돌파와 이승현, 최준용의 앨리웁 플레이 등을 앞세워 추격했다. 변준형의 레이업까지 나오면서 한국은 전반을 28-28 동점으로 마쳤다. 승부처는 3쿼터였다. 전반 5점에 묶였던 이현중이 본격적으로 폭발했다. 스틸에 이은 속공 득점으로 기세를 올린 이현중은 일본 오가와 아쓰야에게 연속 3점슛을 허용해 38-39로 역전당하자 곧바로 외곽포로 응수했다. 이어 다시 3점슛을 꽂아 44-39를 만들며 분위기를 완전히 가져왔다. 한국은 이정현과 이우석의 외곽포, 장재석의 훅슛까지 더해 3쿼터를 55-47로 마쳤다. 마지막 10분도 한국의 시간이었다. 강한 수비로 4쿼터 초반 일본의 득점을 묶은 사이 이현중과 이정현이 착실하게 점수를 쌓았다. 한때 62-49, 13점 차까지 달아났다. 이현중은 종료 3분여를 남기고 공격 리바운드에 이은 득점까지 성공시키며 일본의 추격 의지를 꺾었다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 경기 전 예상치 못한 변수도 이겨냈다. 결승 당일 오전 별도 체육관에서 훈련할 예정이었지만 조직위원회가 배정한 버스가 숙소에 오지 않아 훈련 자체가 취소됐다. 계획에 차질이 생겼지만 선수들은 흔들리지 않았고 결국 코트에서 승리로 답했다. 64년 만에 아시안게임 남자농구 결승에 오른 일본은 안방에서 첫 우승에 도전했지만 한국의 벽을 넘지 못했다. 한국은 조별리그부터 결승까지 무패 행진으로 대회를 마무리했다. 그리고 부산에서 인천, 다시 나고야까지 12년마다 이어진 금빛 역사를 완성했다. wcn05002@newspim.com 2026-09-20 21:40

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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