라포랩스, MD 경력직 채용…8개 분야 두 자릿수 모집

AI 핵심 요약beta
- 라포랩스가 21일부터 다음달 5일까지 MD를 채용했다.
- 퀸잇·팔도감 8개 분야 경력자를 두 자릿수로 뽑았다.
- 회사은 카테고리 확장과 브랜드 강화를 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 4050 라이프스타일 플랫폼 '퀸잇'과 식품 커머스 '팔도감'을 운영하는 라포랩스가 MD(상품기획자) 경력직을 모집한다.
라포랩스는 21일부터 다음달 5일까지 경력 MD를 두 자릿수 규모로 채용한다고 밝혔다. 모집 분야는 퀸잇의 여성패션, 남성패션, 패션잡화, 골프·레포츠, 뷰티·헬스, 리빙, 홈쇼핑 제휴 영역과 팔도감의 식품까지 총 8개 분야다. 지원 자격은 관련 경력 1년 이상이다.
회사는 이번 채용을 통해 카테고리를 확장하고 브랜드 포트폴리오를 강화할 계획이다. 최근 패션을 넘어 뷰티, 리빙 등으로 사업 범위를 넓히고 있는 만큼, 4050 고객의 라이프스타일에 맞는 상품을 발굴하고 성장 가능성 있는 중소 브랜드를 플랫폼 내 대표 브랜드로 육성하는 데 집중할 방침이다.
채용 과정에서 모든 전형 결과는 영업일 기준 48시간 이내 안내되며, 최종 합격자에게는 합격축하금 100만 원이 지급된다. 회사는 초과 근무 시간을 휴가 또는 수당으로 보상하는 'PR(Please Rest) 제도', 전사 겨울방학, 유연근무제를 운영 중이다. 출산·육아 지원금 1000만 원, 최대 2년 육아휴직, 주택자금 이자 지원 등 일과 가정의 균형을 지원하는 제도도 제공한다.
nrd@newspim.com