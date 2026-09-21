롯데百, '사회적가치 페스타' 첫 참가…리조이스·리얼스 알린다

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점이 21일 사회적가치 페스타 참가 계획을 밝혔다.
- 22일까지 코엑스서 리조이스·리얼스 체험존을 운영했다.
- 업사이클링 굿즈 수익금은 학교숲 조성에 기부했다.
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2000명 키링 제작 체험
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데백화점은 '대한민국 사회적가치 페스타'에서 업사이클링 굿즈를 판매하고 수익금 전액을 탄소중립 '학교숲' 조성 사업에 기부할 계획이라고 21일 밝혔다.
롯데백화점은 21일부터 오는 22일까지 서울 삼성동 코엑스에서 롯데백화점관 부스를 운영한다. 사회공헌 캠페인 '리조이스'와 친환경 캠페인 '리얼스'를 소개하고 방문객이 참여할 수 있는 체험 콘텐츠를 선보인다.
리얼스 캠페인존에서는 폐현수막 등 자원을 재활용해 만든 토트백, 카드 홀더, 파우치 등 굿즈 5종을 판매한다. 리얼스는 롯데백화점이 2021년부터 전개해 온 친환경 캠페인이다.
환경 퀴즈 맞추기 게임을 통과한 고객 가운데 선착순 2000명에게는 업사이클링 키링 제작 체험을 제공한다.
리조이스 전시존에서는 상담사와 수혜자 등 관계자들의 목소리를 담은 영상을 상영하고 방문 고객에게 하루 심리 처방전 키트를 증정한다. 2017년 시작한 리조이스는 자존감과 꿈, 도전을 응원하는 사회공헌 활동이다.
방문객이 직접 작성한 메시지를 화면에 보여주는 '메시지월'도 운영한다. 고객 체험 인증 데이터에 따라 지구 모형의 LED 불빛이 달라지는 '리임팩트 플래닛'도 선보인다.
올해 3회째인 대한민국 사회적가치 페스타는 대한상공회의소가 주최하는 행사로 정부와 기업, 학계 등이 사회적 가치 창출 사례를 공유하고 협력 방안을 논의한다. 롯데백화점은 백화점 업계에서 처음으로 이 행사에 참여한다고 설명했다.
kji01@newspim.com