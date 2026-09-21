롯데마트, 휴대용 추석 선물 물량 25% 이상 확대

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사과·배 물량 50% 늘려

슈퍼는 70여종 즉시배송

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데마트는 추석을 앞두고 가볍고 부피가 작은 '핸드캐리형' 선물세트 운영 물량을 지난해 추석보다 25% 이상 늘렸다고 21일 밝혔다.

판매 기간은 추석 당일인 오는 25일까지다. 과일·견과·김·일상용품 등을 휴대하기 편한 구성으로 준비했으며, 사과·배 세트 물량은 전년 대비 50%, 김 세트는 약 20% 확대했다. 회사는 올해 추석 연휴가 4일로 짧아 명절 직전 선물을 마련해 귀성길에 오르는 수요가 늘 것으로 예상했다.

지난 18일 서울시 중구에 위치한 롯데마트 제타플렉스 서울역점 수산 선물세트 매대에서 '핸드캐리형 김 선물세트'를 들고 있는 직원의 모습. [사진=롯데마트·슈퍼]

과일은 국산과 수입 과일을 함께 담은 '정성담은 혼합과일 11종(3kg)'을 4만9900원, '상주 곶감(30입)'을 5만9900원에 판매한다. '제주 황금향(3kg 내외)'은 엘포인트 회원가 4만9900원이다.

견과류는 '매일견과 하루한줌 80봉'을 2만9900원, 보틀 형태의 '명작 견과&건과일 10종'을 3만9900원에 내놓는다. 버섯 선물세트인 '자연향 동고 혼합세트'는 엘포인트 회원가 3만9900원에 판매한다.

수산 선물세트는 항공직송 파타고니아 생연어에 치폴레 소스와 간장을 구성한 상품을 엘포인트 회원가 3만9900원에 선보인다. 'CJ 비비고 토종김 1호'와 '동원 양반 참기름김 M26호'는 각각 1만6900원이며, 두 상품 모두 10개를 사면 1개를 추가 증정한다.

일상용품 중 '피에르가르뎅 다이아 양말세트(3매)'는 행사카드로 결제하면 30% 할인한 6230원에 판매하고 5개 구매 시 1개를 더 준다. 'LG 생활의품격 ON호'와 'LG 생활의품격 트리니티 S7호'는 엘포인트 회원에게 30% 할인해 각각 1만6450원, 3만1990원에 판매한다.

건강기능식품 선물세트인 '정관장 홍삼원기'와 '정관장 홍삼진고 이뮨스틱'은 행사카드 결제 시 각각 25% 할인한다. '한삼인 홍삼본 골드'와 'CJ 한뿌리 흑삼진액제로'는 1개 구매 시 1개를 추가 증정한다.

롯데슈퍼는 오는 25일까지 쿠팡이츠 앱에서 추석 선물세트 70여종을 주문·배송받을 수 있는 퀵커머스 서비스를 운영한다. 매장 방문이 어려운 고객을 대상으로 배·스팸·견과류 선물세트 등을 판매한다.

kji01@newspim.com