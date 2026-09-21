[2026AG] 어머니 대이어 金 딴 이현중, 다시 NBA 향해 뛴다

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 남자농구가 일본 안방에서 12년 만에 아시아 정상에 복귀했다. 그 중심에는 이현중이 있었다.

한국 남자농구 대표팀은 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 꺾고 금메달을 차지했다. 2014년 인천 대회 이후 12년 만의 우승이다. 통산 5번째 아시안게임 금메달이다. 한국은 1970년 방콕, 1982년 뉴델리, 2002년 부산, 2014년 인천에서 정상에 올랐다.

원정 우승이라는 점에서도 의미가 크다. 2002년 부산과 2014년 인천은 안방 대회였다. 원정 아시안게임에서 금메달을 딴 것은 1982년 뉴델리 이후 44년 만이다.

[나고야 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이현중이 20일 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 물리치고 기뻐하고 있다. 2026.9.21 psoq1337@newspim.com

한국은 이번 대회에서 단 한 번도 패하지 않았다. 조별리그에서 사우디아라비아와 인도네시아를 차례로 꺾었다. 일본과의 조별리그 맞대결에서는 100-83으로 대승을 거뒀다. 8강에서는 요르단을 제압했다. 4강에서는 최근 한국이 고전했던 이란을 77-51로 완파했다. 그리고 결승에서 다시 일본을 만났다. 이번에도 결과는 같았다.

이현중은 이번 대회 6경기에서 평균 24득점, 9.7리바운드, 2.3스틸을 기록했다. 3점슛 성공률은 47%였다. 202cm 포워드인 이현중은 대회 전체 리바운드에서도 58개로 공동 선두에 올랐다. 슈터이면서 리바운더였다. 상대 수비에 따라 공격 방식을 바꿀 수 있는 다재다능함도 보여줬다.

사우디아라비아와의 첫 경기에서 23점을 넣었다. 인도네시아전에서는 24점 10리바운드로 더블더블을 기록했다. 일본전에서는 16점 7어시스트를 올렸다. 요르단과의 8강에서는 28점 9리바운드 5어시스트를 기록했다. 이란과의 4강에서는 26점 14리바운드로 승리를 이끌었다. 결승에서는 27점 18리바운드로 정점을 찍었다.

[나고야 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이현중이 20일 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 물리치고 팬들과 셀카를 찍고 있다. 2026.9.21 psoq1337@newspim.com

이현중은 일본과 이란을 상대로 한 두 경기에서 외곽슛과 리바운드를 동시에 해결했다. 상대가 외곽을 견제하면 골밑으로 파고들었다. 골밑에 수비가 몰리면 외곽에서 승부했다. 단순한 득점원이 아니라 한국 공격의 중심축이었다. 수비에서도 역할이 컸다. 리바운드에 적극적으로 뛰어들었고 수비 이후 빠른 공격 전개에도 기여했다.

그는 "여기서 만족하지 않고 계속 나아가고 싶다. 아시안게임을 치를 땐 아시안게임 정상이 목표였지만 이건 내 목표의 전부가 아니었다. 앞으로 월드컵, 올림픽, NBA 다 하고 싶다"고 말했다. 이어 "'한국 농구가 잘하는구나'라는 소리를 듣도록 더 열심히 나아가겠다"고 했다.

이번 금메달은 이현중 개인에게도 중요한 전환점이다. 아시안게임 금메달로 병역특례 대상이 됐다. 대표팀 경력의 지속성을 확보하면서 NBA 도전에 집중할 수 있는 기반도 마련했다.

이번 대회는 이현중에게 금메달 이상의 의미도 있다. 어머니 성정아 대한민국농구협회 이사와 '모자 아시안게임 금메달리스트'가 됐다. 성정아 이사는 한국 여자농구의 대표적인 센터 출신이다. 1984년 로스앤젤레스 올림픽에서 은메달을 따냈고 1990년 베이징 아시안게임에서는 금메달을 목에 걸었다. 아들이 36년 뒤 같은 아시안게임 무대에서 금메달을 따내면서 모자가 아시아 정상에 올랐다.

이현중은 21일 대표팀과 함께 귀국한다. 가족과 추석을 보낸 뒤 26일 미국으로 출국할 예정이다. 금메달의 기쁨을 오래 누릴 시간은 없다. 다시 NBA를 향해 뛴다.

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