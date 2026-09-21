부산시, 창업도시 조성 프로젝트 본격 추진…해양·물류·금융 중심 생태계 구축

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창업도시 조성 프로젝트 추진단 출범

부산형 특화전략·공간 전략 마련 착수

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산이 해양·물류·금융을 앞세워 창업 생태계를 다시 짜고 있다. 정부의 창업도시 공모에 맞춰 성장 단계별 지원체계와 공간 전략을 동시에 정비하는 작업이 시작됐다.

부산시는 중소벤처기업부 '창업도시 조성 프로젝트' 공모에 대응하기 위해 '부산 창업도시 조성 프로젝트 추진단'(이하 추진단)을 구성하고 21일 시청 회의실에서 첫 회의를 개최한다고 밝혔다.

부산시가 중소벤처기업부 '창업도시 조성 프로젝트' 공모에 본격 대응하기 위해 '부산 창업도시 조성 프로젝트 추진단'을 구성했다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2023.07.13

창업도시 조성 프로젝트는 지역의 혁신자원을 결집해 지역 특색에 기반한 창업생태계를 조성하는 사업으로 정부는 2030년까지 세계 100위권 글로벌 창업도시 5곳 이상 창출을 목표로 하고 있다.

추진단은 시 행정부시장을 단장으로, 금융창업정책관을 부단장으로 하며 시가 총괄하고 부산창조경제혁신센터가 운영기관을 맡는다. 지역 대학·연구기관·공공기관·투자기관·기업 등 지역 창업생태계 핵심 주체도 참여한다.

추진단은 각 기관이 보유한 자원과 전문성을 바탕으로 '발굴→액셀러레이팅→스케일업'으로 이어지는 성장 단계별 지원체계를 구축하고 기관 간 협업을 통해 분야별 핵심과제를 발굴할 계획이다.

부산은 그간 세계 신흥 창업도시 70위권 진입, 부산기술창업투자원 설립, 1조 5000억 원 규모 창업펀드 조성 등 글로벌 창업도시로 도약하기 위한 기반을 다져왔다. 이번 프로젝트를 통해 축적한 창업 역량을 부산의 전략산업과 결합해 '부산형 창업도시 모델'로 고도화한다는 계획이다.

이를 위해 부산의 산업적 강점과 시정 방향을 창업생태계와 접목해 '해양·물류·금융'을 부산형 창업도시의 핵심 특화 분야로 설정했다. 부산 전역의 해양·물류 분야 산업·기술·실증 인프라에 금융·투자 역량을 더해, 산업적 강점을 창업기업의 성장으로 연결하는 특화 프로젝트를 발굴할 계획이다.

북항 일원을 중심으로 부산 전역의 창업거점과 자원을 아우르는 공간 전략도 구체화한다. 창업자원 집적도와 산업 연계성, 접근성, 실증·투자·글로벌 기능 등을 종합적으로 검토해 부산 창업생태계를 대표하는 중심구역과 지역 내 창업거점 간 연계 방안을 마련한다.

중심구역은 부산 전역의 창업자원을 연계하되 창업기업·지원기관·투자·글로벌 기능 등이 집적된 핵심공간을 중심으로 설정할 예정이다.

김경덕 행정부시장은 "부산은 그동안 창업기업의 성장과 투자를 뒷받침할 수 있는 기반을 착실히 갖춰 왔다"라며 "이번 프로젝트를 통해 지역의 인재와 기술, 산업과 투자 역량을 유기적으로 연계해 기업이 부산에서 성장하고 세계시장으로 도약할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.

이날 추진단 첫 회의에서는 정부 창업도시 조성 프로젝트 추진 방향, 부산형 특화전략, 기관별 보유자원·연계사업, 기술인재·우수 창업기업 풀(Pool) 구축 방안 등을 논의한다. 시는 이날 논의를 시작으로 기관별 협업과제를 구체화하고, 중기부 공모에 대응한 부산형 창업도시 조성 수립에 속도를 낼 계획이다.

ndh4000@newspim.com