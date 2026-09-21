부산시, '땡겨요' 공공배달앱 쿠폰 20만장 지급…소상공인 수수료 부담 해소

2만원 이상 결제 시 5000원 할인

매출 56억 이상 증가 추산



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 공공배달앱과 지역화폐를 묶은 할인·캐시백 이벤트를 내놓았다. 대형 배달플랫폼 수수료와 내수 부진에 눌린 소상공인 숨통을 틔우겠다는 취지다.

시는 21일부터 12월 15일까지 총사업비 10억 원을 들여 동백전과 공공배달앱 '땡겨요' 이용자를 대상으로 약 20만장의 '소상공인 공공배달서비스 소비활력쿠폰'을 지급한다고 밝혔다.

부산시가 대형 배달플랫폼의 중개수수료와 내수 침체 장기화로 어려움을 겪는 소상공인을 지원하기 위해 21일 소상공인 공공배달서비스 소비활력쿠폰 지급 사업을 시행한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

이번 사업은 지난 7월 발표한 '부산 민생 100일 비상조치'의 소상공인 경영위기 지원 및 상권 활성화 과제 중 하나로 추진됐다.

시는 대형 배달플랫폼 3사의 중개수수료가 최대 7.8~9.2%에 달하고 고물가·고환율·고금리 등 '3고(高)' 장기화로 소상공인의 경영 부담이 이어지는 점을 고려해 이번 사업을 마련했다. 쿠폰은 '땡겨요' 가맹점 가운데 동백전 가맹점에서 사용할 수 있으며 예산이 소진되면 조기 종료될 수 있다.

소비활력쿠폰은 두 가지 유형으로 나뉘며 두 쿠폰을 모두 받은 경우 중복 사용이 가능하다. 첫 번째는 '동백전 매출 실적 연계형 소비활력쿠폰'으로, 동백전 월 사용실적에 따라 '땡겨요'에서 쓸 수 있는 5000원 할인쿠폰을 지급한다.

9월 한 달간 동백전을 10만 원 이상 사용한 시민에게는 다음 달 1일 5000원 할인쿠폰을 일괄 지급하고 10월에도 10만 원 이상 사용한 시민에게는 11월 1일 동일한 쿠폰을 준다. 지급된 쿠폰은 동백전 앱 내 별도 이벤트 페이지에서 확인한 뒤 '땡겨요' 앱에서 사용할 수 있다. 11월 1일 쿠폰 지급은 예산 소진 상황에 따라 탄력적으로 운영할 예정이다.

두 번째는 '땡겨요' 이용자를 대상으로 하는 즉시할인 쿠폰이다. 이날부터 '땡겨요'에 가입한 시민은 결제금액 조건을 충족하면 쿠폰을 받을 수 있으며 동백전으로 2만 원 이상 결제하면 5000원을 즉시 할인받을 수 있다. 이 쿠폰도 예산이 소진되면 종료된다.

아울러 '땡겨요'에서 지역화폐 동백전으로 결제하면 해당 시점의 동백전 캐시백도 함께 적용된다. 동백전 캐시백률은 오는 30일까지 15%로 상향되며 '땡겨요'에서 동백전으로 결제할 때도 동일하게 적용된다. 예산 소진 시 15% 상향은 조기 종료 가능하며 종료 이후 캐시백률은 10%로 조정된다.

시는 이번 소비활력쿠폰 지급을 통해 공공배달앱의 신규·재이용을 확대하고 소상공인 매출 증대로 이어질 것으로 기대했다. 시는 이번 사업으로 소상공인 매출이 약 56억 원 이상 증가할 것으로 추산하고 있으며 이를 통해 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인의 경영 부담 완화와 지역경제 활성화를 지원할 계획이다.

전재수 시장은 "소비활력쿠폰 지급을 통해 소상공인의 배달 비용 부담을 실질적으로 낮추고 공공배달앱 이용 확대를 통한 매출 증대로 지역경제에 활력을 더하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com