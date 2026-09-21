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"경북권, 행정구역 중심서 생활이동 반영한 '개방형 광역생활권' 전략 전환 필요"

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AI 핵심 요약

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  • 경북연구원 서형주 박사가 21일 경북 생활이동 분석 결과를 발표했다
  • 대구권 일일 유입 24만2048명으로 외부 유입의 44.3%를 차지했다
  • 행정구역 대신 개방형 광역생활권과 네트워크 전략이 필요하다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

경북연구원 서형주 박사 '생활이동이 바꾼 경북의 생활권 지도' 연구결과 'CEO Briefing' 제771호 발표
" 5극3특, 대경권 벗어나 초광역권 연결 '개방형 네트워크 전략' 필요성 강조"

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북권의 대구권 일일 유입인구가 24만 2000여 명에 달하는 것으로 나타났다. 이는 경북권의 타 시도 전체 일일 유입인구의 44.3%를 차지하는 규모이다. 또 경북의 생활권 정책은 행정구역 중심에서 벗어나 실제 생활이동의 강도와 방향을 반영하는 개방형 광역생활권 전략으로 전환할 필요가 있다는 제언이 나왔다.

이와 함께 5극3특 역시 대경권 내부를 폐쇄적으로 묶기보다 실제 생활 이동을 반영해 주변 초광역권까지 연결되는 '개방형 네트워크 전략' 필요성이 강조됐다.

경북연구원의 서형주 박사는 21일 이 같은 연구 결과를 담은 '생활 이동이 바꾼 경북의 생활권 지도'를 'CEO Briefing' 제771호에 발표했다. 서 박사는 이를 통해 "행정구역이 아닌 실제 생활 이동에 기반한 생활권 진단이 필요하다"고 강조했다.

2025년 경북 22개 시·군 간 주요 이동연결망. [도표=경북연구원 서형주 박사] 2026.09.21 nulcheon@newspim.com

행정구역이 아닌 실제 생활이동 기반 생활권 진단 필요

서 박사는 통근·통학, 업무, 쇼핑, 의료, 관광·여가 등 일상 활동이 시·군과 시·도 경계를 넘어 확대되면서 행정구역과 실제 생활권 간 괴리가 커지고 있다고 진단하고 초광역권 역시 사람들이 실제 어디를 오가고 어떤 지역과 연결되는지를 기준으로 설정해야 한다고 주장했다.

행정지도가 아닌 실제 생활이동을 기준으로 경북의 공간구조와 생활권을 분석해야 한다는 제언이다.

서 박사는 경북은 대구 연접 지역, 산업 도시, 동해안, 북부 내륙, 농산어촌 등 서로 다른 공간적 특성이 중첩되어 있다고 분석하고 경북 내부 이동과 대구·부울경·수도권·강원 등 외부 광역권과의 이동을 함께 살펴 실제 생활권이 어떻게 형성되어 있는지 파악할 필요가 있다고 강조했다.

경상북도 내부 생활이동 기반 생활권 구조. [그래픽=경북연구원 서형주 박사] 2026.09.21 nulcheon@newspim.com

경북 내부 다핵적 구조의 5개 기능적 생활권 형성…지역별 연결 방향 다양

서 박사의 분석에 따르면 경북 내부 생활 이동은 모든 시·군에 고르게 분산되기보다 ▲구미–칠곡▲포항–경주▲구미–김천▲경산–영천▲안동–예천 등 일부 핵심 축에 집중되는 것으로 나타난다.

서 박사는 "상위 5개 이동 축이 도내 전체 시·군 간 이동의 41.2%를 차지해 경북 내부 생활권은 하나의 중심보다 권역별 거점과 주변 지역이 결합하는 다핵적 구조를 보인다"고 주장했다.

또 경북은 동해안권·서부권·북서권·북부권·남부권 등 5개 기능적 생활권으로 구분되며 권역별로 내부 결속 수준과 주변 생활권과의 연계 정도에도 차이가 나타난다고 진단했다.

연구 결과에 따르면 경북 대부분의 시·군은 경북도 내부뿐 아니라 타 시도와 일상적으로 연결돼 있으며 대구발 유입은 일평균 24만2,048명으로 전체 외부 유입의 44.3%를 차지해 가장 큰 광역 연계권을 형성하고 있다. 다만 부울경 22.3%, 수도권 20.5% 등 다른 광역권과의 연계도 상당한 것으로 나타났다.

서 박사는 또 ▲경산·청도·고령·성주·칠곡은 대구▲경주는 부산·울산▲문경·영주는 수도권▲울진·봉화는 강원 등 지역별로 서로 다른 광역권과 연결되는 양상이 나타난다고 진단했다.

서 박사는 경산·청도·고령·성주·칠곡은 대구의 영향력이 강한 '대구 중심형', 구미·영천·의성은 대구와 경북 내부 생활권이 함께 작동하는 '대구–경북 중첩형', 안동·예천·상주 등은 경북 내부 연계가 상대적으로 강하고 포항·경주·울진·울릉 등은 대구보다 다른 광역권과의 연계가 두드러진다고 주장했다.

서 박사는 또 "대구 내부에서도 경북과 연결되는 방향이 다르다"고 설명했다. 이는 ▲수성구·동구는 경산·청도·영천▲북구는 칠곡·구미·의성▲달서구·달성군은 성주·고령과 주요 이동 축을 형성하며 특히 달서구는 여러 경북 시·군으로 이동이 분산되는 다방향 연계 특성이 나타난다는 것이다.

2025년 외부 시도별 경북 생활인구 유입 규모 및 비율. [도표=경북연구원 서형주 박사]2026.09.21 nulcheon@newspim.com

◆인구감소지역도 생활 이동 목적지 기능…개방형 광역생활권 전략 추진

서 박사는 ▲구미→상주▲포항→영덕▲경산→청도▲영주→봉화 등에서는 거점 도시에서 인구 감소 지역으로 향하는 이동이 반대 방향보다 크게 나타나고 있다고 분석하고 "이는 인구 감소 지역도 거점 도시에 일방적으로 의존하는 배후 지역이 아니라 방문·활동·체류가 이루어지는 생활 이동 목적지로 기능하고 있음을 보여준다"고 진단했다.

또 "울진·봉화는 강원, 문경·영주 등은 수도권과 연결되는 외부 생활 이동 축을 형성하고 있다"며 "따라서 인구 감소 지역은 내부 거점 도시에서 유입되는 생활 수요를 받아들이는 동시에 외부 광역권과 연결되는 개방형 생활권 거점으로 발전할 가능성이 있다"고 주장했다.

경북연구원 서형주 부연구위원.[사진=경북연구원] 2026.09.21 nulcheon@newspim.com

서 박사는 "경북의 생활권 정책은 행정구역 중심에서 벗어나 실제 생활 이동의 강도와 방향을 반영하는 '개방형 광역생활권' 전략으로 전환할 필요가 있다"고 주장하고 "생활 이동이 강한 대구–경북 축은 광역 교통과 의료·교육·문화를 함께 이용할 수 있는 공동 생활 서비스권으로 고도화하고 구미·영천·의성 등 중첩 지역은 대구와 경북 내부 생활권을 연결하는 광역 연결 거점으로 육성할 필요가 있다"고 제안했다.

그러면서 서 박사는 "부울경·수도권·강원 등 이미 형성된 외부 생활 이동 연계 축을 활용하여 관광·산업·생활 서비스 등 광역 협력을 확대해야 한다."고 강조하고 "5극3특 역시 대경권 내부를 폐쇄적으로 묶기보다 실제 생활 이동을 반영하여 주변 초광역권까지 연결되는 개방형 네트워크 전략으로 추진할 필요가 있다"고 주장했다..

nulcheon@newspim.com

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李대통령 지지율 10주만에 반등 [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 10주 만에 소폭 반등해 34.8%를 기록했다는 여론조사 결과가 21일 나왔다.  리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 14~18일 전국 18세 이상 유권자 2507명을 대상으로 실시해 이날 공개한 조사에 따르면, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 전주보다 1.0%포인트(p) 오른 34.8%였다. 부정 평가는 0.1%p 오른 63.4%였다. 긍정·부정 평가 격차는 28.6%p로 오차범위 밖이었고, '잘 모름'은 1.8%였다. 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 취임 후 7번째 기자회견을 진행하고 있다. 2026.09.18 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 권역별로 살펴보면, 가장 큰 상승폭을 보인 곳은 3.9%p오른 대전·세종·충청이었다. 부산·울산·경남은 3.2%p, 인천·경기는 2.2%p 올랐다. 다만 전남·광주·전북에서 4.1%p 하락했다. 연령대별로는 20대에서 5.4%p, 60대 2.9%p, 30대 2.8%p 순으로 올랐다. 40대는 2.3%p, 50대는 1.9%p 떨어졌다. 리얼미터는 "주 초에는 인사 검증 논란과 청문회 여파로 지지율 하락세가 이어졌다"며 "주 후반 대국민 기자회견을 통해 연임·공소 취소·파병 등 주요 정국 현안에 대한 입장을 밝히고 국정 쇄신 의지를 강조하면서 지지율이 상승세로 전환된 것으로 보인다"고 분석했다. 실제로 이 대통령 지지율 일간 흐름을 보면 지난 11일 32.6%였던 긍정 평가는 15일 32.9%로 소폭 상승했다. 당시는 성기홍 청와대 홍보소통수석이 이 대통령의 기자회견을 언론을 통해 예고한 날이기도 하다. 이후 이 대통령의 지지율은 지난 16일 32.1%로 떨어졌고, 기자회견 전날인 17일 35.3%, 기자회견 당일인 18일 37.2%로 올랐다. 지난 17~18일 전국 18세 이상 유권자 1003명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 40.2%, 국민의힘이 38.5%를 기록했다. 민주당은 전주보다 4.1%p 상승했고 국민의힘은 3.6%p 하락했다. 조국혁신당은 5.2%, 개혁신당은 1.9%, 진보당은 0.9%였다. 기타 정당은 2.4%, 무당층은 11.0%로 나타났다. 리얼미터는 민주당에 대해 "이 대통령의 기자회견을 통해 국정 현안에 대한 입장과 정책 메시지가 부각되면서 수도권과 청년층의 지지 결집으로 이어져 지지율 상승에 영향을 준 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "인사청문회를 둘러싼 여야 대치 과정에서 장외투쟁과 탄핵 언급 등 강경 대응을 이어갔다"면서 "그러나 이러한 대응이 지지층 결집으로 이어지지 못한 가운데 20·30대 청년층과 중도·보수층의 지지 이탈이 나타나면서 지지율이 하락한 것으로 보인다"고 해석했다. 두 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 4.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-09-21 08:41
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한국 男농구, 일본 꺾고 금메달 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 아시안게임 남자농구 결승에서 처음 성사된 한일전의 승자는 대한민국이었다. 한국이 개최국 일본을 적지에서 꺾고 12년 만에 아시아 정상에 복귀했다. 니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자농구대표팀은 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 2014 인천 대회 이후 12년 만이자 1970 방콕, 1982 뉴델리, 2002 부산, 2014 인천에 이어 통산 5번째 금메달을 목에 걸었다. 특히 2002 부산과 2014 인천에 이어 2026년 다시 우승하면서 최근 세 차례 정상 등극이 정확히 12년 간격으로 이어졌다. 이번 대회 일본과의 두 차례 맞대결도 모두 승리로 장식했다. 한국은 지난 13일 조별리그에서 일본을 100-83으로 완파한 데 이어 결승에서도 다시 개최국을 무너뜨렸다. 우승의 중심에는 이현중이 있었다. 이현중은 3점슛 5개를 포함해 27점 18리바운드 3어시스트 2스틸을 기록하며 결승 무대를 지배했다. 이정현도 14점 7어시스트로 힘을 보탰다. 출발은 쉽지 않았다. 한국은 이정현과 이현중을 앞세워 초반 11-5로 앞섰지만 이후 공격이 흔들리면서 일본에 흐름을 내줬고 1쿼터를 12-16으로 마쳤다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 2쿼터부터 반격했다. 최준용의 3점슛으로 공격의 물꼬를 텄고 이정현의 돌파와 이승현, 최준용의 앨리웁 플레이 등을 앞세워 추격했다. 변준형의 레이업까지 나오면서 한국은 전반을 28-28 동점으로 마쳤다. 승부처는 3쿼터였다. 전반 5점에 묶였던 이현중이 본격적으로 폭발했다. 스틸에 이은 속공 득점으로 기세를 올린 이현중은 일본 오가와 아쓰야에게 연속 3점슛을 허용해 38-39로 역전당하자 곧바로 외곽포로 응수했다. 이어 다시 3점슛을 꽂아 44-39를 만들며 분위기를 완전히 가져왔다. 한국은 이정현과 이우석의 외곽포, 장재석의 훅슛까지 더해 3쿼터를 55-47로 마쳤다. 마지막 10분도 한국의 시간이었다. 강한 수비로 4쿼터 초반 일본의 득점을 묶은 사이 이현중과 이정현이 착실하게 점수를 쌓았다. 한때 62-49, 13점 차까지 달아났다. 이현중은 종료 3분여를 남기고 공격 리바운드에 이은 득점까지 성공시키며 일본의 추격 의지를 꺾었다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 경기 전 예상치 못한 변수도 이겨냈다. 결승 당일 오전 별도 체육관에서 훈련할 예정이었지만 조직위원회가 배정한 버스가 숙소에 오지 않아 훈련 자체가 취소됐다. 계획에 차질이 생겼지만 선수들은 흔들리지 않았고 결국 코트에서 승리로 답했다. 64년 만에 아시안게임 남자농구 결승에 오른 일본은 안방에서 첫 우승에 도전했지만 한국의 벽을 넘지 못했다. 한국은 조별리그부터 결승까지 무패 행진으로 대회를 마무리했다. 그리고 부산에서 인천, 다시 나고야까지 12년마다 이어진 금빛 역사를 완성했다. wcn05002@newspim.com 2026-09-20 21:40

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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