정부, 北 지원 의료품 1431개 선정…엑스레이·제세동기 등 의료장비 포함

AI 핵심 요약beta
- 정부가 20일 대북 의료지원에 의료장비 166종을 포함했다.
- 엑스레이와 제세동기 등 지원에 675만달러가 든다.
- 북한 반응은 미확인이고 군사전용 우려도 제기됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
야권, 무기 결함 검사 등 군용으로 전용 가능성 제기
통일부 "보건의료 전문가 의견 참고해 품목 선정"
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 정부가 추진하는 대북 의료지원 사업의 지원 물품에 의료용 소모품이 아닌 엑스레이·제세동기 등 의료장비가 포함된 것으로 나타났다.
통일부가 국회 외교통일위원회 소속 국민의힘 김대식 의원에게 제출한 자료에 따르면 정부는 '보건의료 협력 보따리' 사업 일환으로 평양 강동군병원에 진단·수술·치료에 필요한 의료장비 166종, 1,431개 물품을 보낼 계획이다.
품목별로는 진단 장비인 엑스레이와 청진기, 혈압계 등이 지원될 예정이며, 수술 장비로는 수술대와 무영등(無影燈) 등, 치료 장비로는 제세동기와 인공호흡기 등이 포함됐다. 이에 소요되는 비용은 675만 달러(약 93억 원)이다.
통일부는 "한국국제보건의료재단의 협조를 받아 필수 의료장비 품목 166종을 선정했다"면서 "국내 병원에서 진료과별로 사용되는 필수 의료기기 및 의료용품에 대한 보건의료 전문가 의견을 참고했다"고 설명했다.
통일부는 또 "해당 지원 목록은 북한 측과 협의가 필요한 계획안"이라면서 "제조사·모델은 정해지지 않았으며, 세부 품목·단가 등은 북한과의 협의 및 물품 구매 과정에서 변동될 수 있다"고 밝혔다.
정부의 대북 의료지원 사업에 대한 북한의 입장은 아직 확인되지 않아 이 물품이 실제로 북한에 전달될 수 있는지는 불투명하다.
여권에서는 이 물품들이 군사적 용도로 전용될 수 있다는 우려를 제기하고 있다. 국민의힘 박충권 의원은 이 장비들이 병원에서 원래 목적대로 쓰이지 않고 무기의 결함을 찾아내는 검사 장비 등으로 개조될 가능성을 제시했다.
정부는 북한의 열악한 의료환경을 고려해 인도주의 차원에서 의료장비 지원이 절실하다는 입장이다. 정동영 통일부 장관은 최근 국회 외교통일위원회 전체회의에서 "북한의 핵·군사 정책을 비판하는 것과 주민의 질병 치료를 연계해서는 안 된다"고 말했다.
opento@newspim.com