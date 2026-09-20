LG생활건강, 식품연과 손잡고 고부가 건기식 키운다

AI 핵심 요약beta
- LG생활건강이 20일 한국식품연구원과 협약했다
- 웰에이징 시장 공략 위해 기능성식품 개발에 나섰다
- 신소재 검증부터 제품화까지 공동 협력하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = LG생활건강이 건강하게 나이 드는 '웰에이징(well-aging)' 시장 공략에 나선다. 한국식품연구원의 식품 연구·분석 인프라에 자체 제품 개발 및 글로벌 사업 역량을 결합해 건강수명 연장과 관련한 고부가가치 건강기능식품을 개발할 계획이다.
LG생활건강은 지난 17일 한국식품연구원과 식품 분야 연구 및 사업화 협력을 위한 업무협약을 맺었다고 20일 밝혔다. 협약식에서는 한국식품연구원이 LG생활건강을 '패밀리기업'으로 지정하는 현판 제막식도 열렸다.
패밀리기업은 한국식품연구원이 기업과 장기적인 기술 협력 체계를 구축해 연구개발부터 제품화와 사업화까지 지원하는 프로그램이다.
양 기관은 신제형 기능성분 분석법 공동개발, 신규 건강수명 연장 소재 개발, 사업화 분야 비즈니스 모델 협업 등 다양한 분야에서 협력을 추진한다. LG생활건강의 제품 개발 및 글로벌 사업 역량과 한국식품연구원의 식품 분석·연구 인프라를 결합해 고부가가치 건강기능식품 개발을 목표로 한다.
협력 과정에서 새로운 기능성 소재 발굴에 그치지 않고 효능 검증과 분석법 개발, 제품화 가능성 검토를 연계해 실제 제품으로 발전시킬 계획이다. 양 기관은 실무협의체를 구성해 공동 연구 과제를 발굴하고 신소재 검증과 신제형 식품 분석 등 세부 협력을 본격화한다.
nrd@newspim.com