쿠팡풀필먼트, 인천 화재 지역사회 회복에 45억 투입

AI 핵심 요약beta
- CFS가 20일 인천 화재 주민 지원을 밝혔다.
- 석남1동 등 2만8000명에 45억원을 지원한다.
- 학교·복지시설·소방가족 지원도 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)가 지난 7월 말 발생한 인천 물류센터 화재로 불편을 겪은 인근 주민과 지역사회를 위해 45억원을 추가로 지원한다. 주민 생활지원금과 피해회복지원금 지급을 비롯해 학교·복지시설 지원, 소방공무원 자녀 장학사업 등을 추진한다.
쿠팡풀필먼트서비스(CFS)가 지난 7월 말 인천 물류센터 화재로 피해를 입은 지역 주민을 위해 45억원 규모의 지원을 시행한다고 20일 밝혔다.
CFS는 화재 인근 석남1동과 신현동 일부 지역 주민 약 2만8000명에게 생활지원금을 지급한다. 물류센터에 인접해 피해가 컸던 석남1동 주민에게는 1인당 10만원, 그 외 지역 주민에게는 1인당 5만원을 지급한다.
세대당 피해회복지원금도 지급한다. 피해가 큰 석남1동 일부는 세대당 20만원, 나머지 지역은 10만원을 지원한다. 피해회복지원금은 화재로 인한 청소 등 주민 피해를 보전하기 위한 것이다. 생활지원금 지원 대상은 약 2만8000명, 피해회복지원금 대상은 약 1만5000세대로 추산된다.
CFS는 인천 서해구청과 협의해 지원금이 신속하게 지급될 수 있도록 할 계획이다. 개별 피해에 대해서는 별도로 피해지원 절차를 통해 지원하며, 피해지원 전담 콜센터는 11월 말까지 운영한다.
지역사회 회복을 위한 추가 지원도 진행한다. 화재 당시 휴교령이 내려졌거나 임시 대피소로 운영된 신석초, 신현초, 신현북초, 신현여중 4개 학교에 총 1억5000만원의 발전기금을 지원한다. 석남동과 가정동의 독거노인시설, 복지관, 장애인시설 등 사회복지시설에 물품을 기부하고, 소방공무원 자녀를 위한 장학금도 지원한다. 화재진압에 참여한 의용소방대에 대해서도 지원할 방침이다.
CFS는 서해구청과 협업해 관내 물류센터 근무를 희망하는 주민을 우선 채용하는 체계를 구축해 지역 경제 활성화를 도울 계획이다. 특히 자동화 설비와 기술 관련 핵심 업무에 우선적으로 채용 기회를 제공한다.
nrd@newspim.com