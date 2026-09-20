한화그룹, 추석 앞두고 협력사에 1850억 조기 지급

AI 핵심 요약beta
- 한화그룹이 20일 추석 앞두고 협력사 대금 1850억원을 조기 지급했다.
- 1580여개 협력사가 대상이며 한화오션·에어로·시스템·건설이 나눠 집행했다.
- 한화는 협력사 자금 부담 완화와 지역사회 나눔도 함께 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 한화그룹이 추석을 앞두고 협력사에 지급할 대금을 예정보다 앞당겨 집행한다.
한화그룹은 1580여개 협력사에 약 1850억원의 대금을 조기 지급한다고 20일 밝혔다.
계열사별 지급액은 한화오션이 550억원으로 가장 많다. 한화에어로스페이스는 525억원, 한화시스템은 245억원, 한화 건설부문은 140억원을 각각 추석 전에 지급한다.
대금을 미리 받은 협력사들은 임직원 성과급을 지급하고 2·3차 협력사에 자재비 등을 원활하게 정산할 수 있을 것으로 한화 측은 기대했다. 한화그룹은 명절마다 협력사의 자금 부담을 덜기 위해 대금을 앞당겨 지급해왔다. 지난 2월 설을 앞두고도 약 1790억원을 조기 집행했다.
김승연 한화그룹 회장은 올해 신년사에서 "협력사의 근로자도 한화의 식구이고, 지역사회도 한화의 사업 터전"이라며 상생경영 원칙인 '함께 멀리'를 강조했다.
계열사들은 지역사회 나눔에도 나선다. 한화에어로스페이스는 대전·창원·여수 사업장 인근 소외계층에 쌀과 다과, 생필품 등을 전달한다. 한화오션과 한화솔루션은 거제·울산·대전 등에서 지역 주민과 명절 음식을 나누는 행사를 열 예정이다.
nrd@newspim.com