김민석 "李대통령, 개헌 걸림돌 명확히 정리…진지한 논의로 전환해야"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 민주당 대표가 20일 개헌추진단 출범 기자회견을 했다.
- 그는 이재명 대통령의 개헌 의지를 강조하며 말꼬리 잡기 중단을 촉구했다.
- 5·18·부마항쟁 명기와 민생·국민통합 개헌을 제시했다.
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권력구조·정치제도 개선 제시…"민생·국민통합 개헌돼야"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 김민석 더불어민주당 대표는 20일 "대통령께서 개헌 의지를 여러 번 밝히셨고, 야당이 제기하는 걸림돌도 명확히 정리하셨다"고 밝혔다.
김 대표는 이날 오전 국회에서 열린 당 개헌추진단 출범 기자회견에서 "사실 걸림돌 자체가 원래 없었다"며 이같이 말했다.
그는 "지난 대선 후보 시절 당내 토론을 할 때부터 이재명 대통령께서 연임 의사가 없고, 제도상 불가능함을 인식하고 있었다"며 "당시 함께 토론했던 저나 진성준 전 정책위의장보다도 국회 권한에 대해 더 존중하는 입장이 명확했다"고 말했다.
이어 "연임 의사가 없는데 자꾸 연임 포기를 선언하라는 요구가 마치 다른 생각이 있었다고 밝히라는 요구처럼 이상했다"며 "이제 말꼬리 잡기보다는 진지한 개헌 논의로 전환하자"고 촉구했다.
김 대표는 개헌 방향으로 5·18 광주민주화운동과 부마항쟁의 헌법 전문 명기를 제시했다.
그는 "5·18을 문민정부의 역사적 정체성으로 삼은 김영삼 대통령의 계승자라는 국민의힘이 반대할 이유가 있느냐"며 "5·18을 수용하고 반(反)5·18을 정리해야 한다"고 강조했다.
아울러 "국민이 합의하는 권력구조 개혁, 정치제도 개선을 해야 한다"며 "모든 국민에게 품격 있는 삶을 보장하는 품격사회, 즉 품격 있는 기본사회와 사회권적 기본권을 반영해야 한다"고 말했다.
김 대표는 "대통령 기자회견을 계기로 민주당은 오직 민생에 올인, 올인, 또 올인할 것"이라며 "개헌의 본질도 민생 개헌, 국민통합 개헌이어야 한다"고 했다.
그러면서 "민주당은 민생 성공, 국정 성공, 개헌 성공, 국민통합 성공, 연속집권 성공의 길을 가겠다"고 밝혔다.
또 "국정 성공과 연속집권 성공을 이룬 김대중의 역사를 계승하고, 국민통합을 시도하다 정치검찰의 칼에 희생됐던 노무현의 역사를 되새기겠다"며 "개헌을 본격 제기한 문재인의 역사를 완성하는 이재명 국민주권정부의 역사를 창조하겠다"고 말했다.
김 대표는 "국가도 국민도 민주세력도 당도 이재명 대통령을 중심으로 더 단단히 뭉쳐야 할 때"라며 "대통령과 정부를 도와달라. 당도 전력투구하겠다"고 덧붙였다.
oneway@newspim.com