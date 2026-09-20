LG이노텍, AI로 최적 부품 찾는다…견적 시간 70% 단축

AI 핵심 요약beta
- LG이노텍이 20일 AI 부품 제안 시스템을 전 사업부에 적용했다.
- 사내외 200만개 부품을 분석해 참고 가격과 대체 부품을 찾는다.
- 견적 산출 시간을 70% 줄이고 2시간 내 후보군을 선별했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = LG이노텍이 인공지능(AI)을 활용해 신제품에 적용할 최적의 부품을 빠르게 찾는 'AI 부품 제안 시스템'을 구축했다.
이 시스템은 사내외 약 200만 개 부품의 데이터를 통합해 AI로 분석하고, 부품별 사양과 가격을 비교할 수 있도록 설계됐다. 2년여의 개발을 거쳐 최근 전 사업부에 본격 적용됐다.
LG이노텍의 카메라 모듈, 반도체 기판, 차량용 부품 등에는 평균 수백 개의 부품이 탑재된다. 기존에는 견적 산출과 개발 과정에서 사내 여러 시스템에 분산된 정보를 확인하고 신규 부품을 발굴하는 데 상당한 시간이 소요됐다.
시스템의 핵심은 AI 기반 '참고 가격' 산출 기능이다. AI가 사양이 유사한 부품의 실제 구매 이력과 가격 변동 추이를 분석해 현재 가격 수준을 제시한다. 참고 가격의 신뢰도는 96% 이상으로 나타났다. 사용자가 필요한 부품 사양을 입력하면 AI가 조건이 유사한 부품을 찾아 보여주며, 기존 구매 부품뿐 아니라 구매 이력이 없는 새로운 부품의 가격도 예측 가능하다.
이를 통해 가격 경쟁력을 갖춘 부품 후보군을 2시간 이내에 선별할 수 있다. 산업용 부품은 구매 물량과 계약 조건, 시점 등에 따라 가격이 달라지는데, 기존에는 가격 경쟁력 있는 부품을 찾기 위해 수많은 공급사에 일일이 견적을 확인해야 했다.
시스템 도입으로 신제품 견적 산출 시간을 기존 대비 70% 이상 단축했다. 단축된 시간만큼 고객 요구사항을 세밀히 검토해 제안의 완성도를 높일 수 있으며, 특정 부품의 단종이나 공급 차질 발생 시에도 대체 부품을 빠르게 확보할 수 있다.
현재 시스템은 사전에 수집·표준화한 부품 데이터를 활용하고 있다. LG이노텍은 향후 에이전틱 AI를 적용해 최신 부품 정보를 스스로 탐색·분석하고 시스템에 반영하도록 추가 개발할 계획이다.
LG이노텍은 업무 전반에 AI를 적극 도입하고 있다. 주요 생산 공정에 'AI 원자재 입고 검사'를 도입해 자재 불량 원인 분석 시간을 최대 90% 단축했고, AI 비전 검사로 카메라 모듈과 반도체 기판 수율을 높였다. 'AI 공정 레시피'를 적용해 카메라 모듈의 최적 공정 조건을 찾는 시간을 72시간에서 6시간 이내로 줄였다.
FC-BGA 생산 거점 '드림 팩토리'는 AI와 로봇을 생산 전반에 적용한 스마트팩토리로 평가받고 있다. 최근에는 LG AI 연구원의 산업 특화 AI 모델 '엑사원 태뷸러'를 제조 현장에 적용해 AI가 변화된 공정 조건을 학습하는 시간을 85% 가량 단축했다.
nrd@newspim.com