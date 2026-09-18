[내일날씨] 전국 대체로 맑음...일부 지역 비

AI 핵심 요약beta
- 19일 강원동해안·산지와 제주에 비가 왔다
- 전국은 대체로 맑고 일부 지역은 흐리겠다
- 미세먼지는 좋음, 강풍·풍랑·너울을 유의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 19일은 강원동해안·산지와 경남권, 제주도를 중심으로 비가 오는 곳이 있겠다. 강풍·풍랑·너울에도 유의해야겠다.
18일 기상청에 따르면 오는 19일 전국이 대체로 맑겠으나 강원동해안·산지와 경상권동해안, 제주도는 오전까지 흐리겠다. 오전까지 강원동해안·산지와 제주도 산지에 비가 오는 곳이 있겠다. 새벽부터 낮 사이 부산·울산은 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.
오는 19일까지 예상 강수량은 강원산지 5~10mm, 강원동해안 5mm 미만, 제주도산지 5~40mm, 제주도(산지 제외) 5~20mm다.
아침 최저기온은 15~22도로 예상된다. ▲서울 19도 ▲인천 19도 ▲수원 19도 ▲춘천 15도 ▲강릉 18도 ▲청주 18도 ▲대전 17도 ▲전주 18도 ▲광주 18도 ▲대구 19도 ▲부산 21도 ▲울산 21도 ▲제주 22도다.
낮 최고기온은 23~30도로 예측된다. ▲서울 29도 ▲인천 29도 ▲수원 29도 ▲춘천 27도 ▲강릉 24도 ▲청주 28도 ▲대전 28도 ▲전주 29도 ▲광주 30도 ▲대구 26도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 26도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해·동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com