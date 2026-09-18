전국 광역단체장 9월 18일 일정

AI 핵심 요약beta
- 전재수 부산시장이 14일 추석맞이 성금 전달식 등 일정을 소화했다
- 신용한 충북지사는 AI 연구원 협약식과 노조 체육대회를 진행했다
- 우상호 강원도지사는 화랑훈련 회의와 국도 착공설명회를 열었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲전재수 부산시장
- 2026년 청렴실천 출근길 캠페인(08:40 1층 로비)
- 사회복지공동모금회 추석맞이 성금 전달식(11:00 의전실)
- 예방부터 돌봄까지, 부산형 통합돌봄 심포지엄(14:00 대강당)
- 제33회 부산복지의 달 기념식(16:00 대회의실)
▲신용한 충북지사
-임용장 수여(08:30 여는마당)
-LG AI 연구원 협약식(10:00 오스코)
-한국노총 노조대표 및 노동자 체육대회(10:30 가덕생활체육공원)
-신한은행-기술보증기금 업무협약(13:00 여는마당)
-수열에너지 업무협약(15:30 여는마당)
-청주공고 개교80주년 기념식(16:00 청주공고)
▲우상호 강원도지사
-화랑훈련 사후검토 회의(09:30 신관 대회의실)
-제2경춘국도 건설공사 착공설명회 (14:00 국도46호)
▲이원택 전북지사
- 전북청렴자치도 정례회의 (09:00 회의실)
- 9월 소통의 날 (09:30 공연장)
- 도의회 본회의 폐회 (14:00 본회의장)
- 반도체 소재.케미컬 소부장 특화단지 공모선정 (14:30 기자회견장)
- 진안홍삼축제 (17:00 진안 산약초타운)
▲민형배 전남광주특별시장
- 시의회 제1차 정례회 제3차 본회의(10:00 시의회 전남청사 본회의장)
- 조선대학교 개교 80주년 기념행사(14:00 조선대 해오름관)
▲ 박찬대 인천시장
- 인천시의회 임시회 (10:00)
- 53회 옹진군민의 날 기념식 (14:00)
▲이철우 경북도지사
- 한우협회 추석맞이 한우곰탕 나눔행사(11:00 접견실)
- 제36회 경북도민생활체육대축전 개회식(17:30 예천스타디움)
▲추경호 대구광역시장
- 주한스웨덴대사 접견(14:00 산격청사 접견실)
- 제7회 청년의 날 기념식(17:00 대구시청년센터)
▲허태정 대전시장
-사랑의 의류 나눔 기탁식(시 자원봉사연합회)(9:30 응접실)
-방산 소부장 특화단지 지정 시정 브리핑(10:00 브리핑룸)
-2026년 제2기 신규자 교육 수료식(13:30 KT인재개발원)
-추석맞이 전통시장 장보기(14:30 한민시장 등)
▲조상호 세종시장
-제15회 세종시민체육대회(9:00 세종시민체육관)
-추석 명절맞이 전통시장 방문(12:00 세종전통시장)
-2026년 도시양봉 주민 체험행사(14:00 가축위생방역지원본부 세종청사)
-청년의 날 행사 기념식(16:00 공동캠퍼스)
▲박수현 충남지사
-NH농협은행-충남신보 특별출연금 전달식(10:30 접견실)
▲박완수 경남지사
-공무 국외 출장(중국)
[전국 종합=뉴스핌]
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