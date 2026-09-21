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[변상문의 화랑담배] 제3장 초기전투 ㉚ 옹진전투1

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AI 핵심 요약

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  • 1950년 6월 25일 김희태 소령이 지휘하던 제1대대가 북한군 기습으로 무너졌다.
  • 제2·3중대는 통신 두절 속에 붕괴했고 김 소령도 06시 전사했다.
  • 제2대대가 역습해 일부를 구했지만 전선은 이미 무너져 해상철수했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

맥없이 무너진 제1대대의 주저항선

1950년 6월 25일 04:00.

옹진반도는 아직 어둠 속에 잠겨 있었다. 산과 계곡에는 새벽안개가 낮게 깔려 있었고, 병사들은 또 하나의 평범한 하루가 시작되리라 생각하고 있었다.

그 시각, 제1대대장 김희태 소령은 제3중대로부터 긴급한 상황을 보고받았다. 북한군 1개 소대 규모의 병력이 토끼고지와 189고지 사이의 무명고지로 접근하고 있다는 보고였다.

김 소령은 대수롭지 않게 여겼다. 그동안 옹진반도에서는 북한군의 국지적인 도발이 자주 일어났다. 이번에도 그와 같은 도발일 것으로 판단했다.

그는 직접 상황을 확인하기로 했다. 1/4톤 차량에 올라 제3중대 본부가 있는 자동으로 향했다. 그러나 그가 자동에 도착하기도 전에 전황은 급속히 악화되고 있었다.

제1대대가 지켜야 할 주저항선은 이미 허물어지고 있었다. 제2중대는 두락산과 412고지를 방어하고 있었다. 그 오른쪽 자동과 충무고지에는 제3중대가 배치되어 있었다. 그러나 북한군의 공격준비사격이 시작되자 모든 통신이 끊겼다.

[AI이미지=변상문 국방국악문화진흥회 이사장]

전화선은 불통이 되었고, 중대본부와 대대본부 사이의 연락도 두절되었다. 포성과 총성이 새벽안개를 뒤흔들었다. 병사들은 적이 어디까지 다가왔는지, 어느 부대가 아직 진지를 지키고 있는지 알지 못했다. 지휘관이 전황을 파악할 수 없는 사이, 전선은 무너지고 있었다.

자동으로 향하던 대대장 김희태 소령 차량 앞에 제3중대 병사들이 나타났다. 그들은 충무고지 쪽에서 황급히 철수하고 있었다. 차량을 세운 대대장이 물었다. "무슨 일이냐?"

병사들의 얼굴은 흙과 화약 연기로 뒤범벅되어 있었다. 그들의 보고는 다급했다. 제3중대 제2소대의 거점인 토끼고지에서 소대장 김호경 소위를 비롯한 여러 명이 전사했고, 방어진지가 북한군에게 돌파되었다는 것이었다.

그제야 대대장은 깨달았다. 이것은 평소의 국지적인 도발이 아니었다. 북한군은 이미 전면적인 남침을 시작하고 있었다.

그는 병사들을 뒤로하고 대대본부가 있는 곳까지 약 2km를 단숨에 달렸다. 그가 타고 온 1/4톤 차량은 포탄에 맞아 파괴되었다.

김희태 대대장은 대대본부에 도착하자 두락산과 412고지에 배치된 제2중대의 상황부터 확인하려 했다. 그러나 통신은 완전히 끊겨 있었다. 그는 대대 예비대인 제1중대에 즉시 명령을 내렸다. "두락산과 412고지로 투입한다. 제2중대의 상황을 확인하고 진지를 보강하라."

대대본부에 남아 있던 병력에는 철수 준비 명령이 내려졌다. 그러나 대대장 자신은 제3중대 방어지역으로 향했다. 흩어져 물러나는 병력을 수습하지 못한다면 제1대대 전체가 무너질 수 있었다.

그가 제1중대의 출동 준비 상태를 확인하려 대대 영문을 나서는 순간, 머리 위에서 날카로운 포탄의 파열음이 터졌다.

쾅―!

대대장 김희태 소령이 그만 전사하고 말았다. 온 육신은 형체를 알 수 없을 정도로 갈기갈기 찢어졌다. 시계는 06:00를 가리키고 있었다.

대대장의 전사 소문은 순식간에 퍼졌다. 대대장이 전사했다는 소문은 두려움이 되었고, 두려움은 명령보다 빠르게 전선을 휩쓸었다. 연대 예비대였던 제1대대가 제때 전투지역으로 투입되지 못한 것도 이때부터였다.

북한군 제3여단은 38도선을 돌파한 지 약 1시간 30분 만에 제1대대의 저항력을 급속히 무너뜨렸다. 주저항선 위의 제2중대와 제3중대는 소대 또는 분대 단위로 흩어졌다.

제1대대의 최전방에 있던 두락산과 412고지에서는 05:30경부터 치열한 백병전이 벌어졌다. 제2중대 병사들은 고지를 지키기 위해 참호와 능선에서 맞섰다.

총검이 부딪쳤다. 수류탄이 터졌다. 비명과 고함이 포연 속에서 뒤엉켰다.

그러나 전투가 시작된 지 30분 만에 방어선은 더 이상 유지되지 못했다. 제2중대 병력은 주저항선에서 흩어져 철수하기 시작했다.

오른쪽 자동과 충무고지를 방어하던 제3중대 역시 06:00경부터 무너지기 시작했다. 중대장 대리인 제1소대장과 제2소대장이 전사했다. 지휘체계가 와해되면서 병사들은 어디로 물러나야 하는지조차 알 수 없었다.

제3중대 병사들 대부분은 옹진 지구에서 오랫동안 복무한 사람들이었다. 그들은 지형을 잘 알고 있었다. 병사들은 제각기 육로나 배를 이용해 부포와 옹진 쪽으로 철수했다. 06:00 이후였다.

북한군이 충무고지 능선을 따라 남하해 제1대대 본부지역을 점령했다. 제1중대는 어느새 북한군의 포위망 안에 들어가 있었다.

그러나 짙은 안개가 그들을 살렸다. 앞을 분간하기 어려울 만큼 안개가 깔려 있어 북한군은 제1중대의 위치를 정확히 파악하지 못했다. 그 사이 제1중대는 자동으로 진출했다.

30분쯤 지나자 안개가 걷히기 시작했다. 시야가 트이는 순간, 좌우 양쪽에서 북한군의 집중사격이 쏟아졌다. 제1중대는 그대로 진퇴유곡에 빠졌다. 앞으로 나아갈 수도, 뒤로 물러날 수도 없었다.

두 시간 남짓 혈전을 벌였지만, 중대가 보유한 탄약은 바닥을 드러냈다. 소대장과 분대장들의 목소리도 하나둘 포성과 총성 속에 묻혔다.

그때였다. 뜻밖에도 북한군의 사격이 멎었다. 잠시 뒤 남쪽에서 함성이 들려왔다. 제5중대 병사들이 반격에 나선 것이었다.

그 함성은 포위망 속에서 죽음을 각오했던 제1중대 병사들에게 살아나갈 길이 아직 남아 있음을 알리는 소리였다. 제2대대의 역습이 시작되고 있었다.

제2대대의 역습

06:20 제2대대장 송호림 소령은 "주저항선을 회복하라."는 명령을 연대장으로부터 받았다.
송호림 대대장은 즉시 역습계획을 세웠다. 대대는 은동리와 자동 일대의 북한군을 격퇴하고 제1대대의 주저항선을 되찾아야 했다.

제7중대는 제8중대 제2소대의 배속을 받아 목표 1인 사토를 탈취한 뒤, 목표 3인 운동·동쪽 무명고지로 진출하도록 했다. 제5중대는 제8중대 제1소대의 배속을 받아 목표 2인 자동을 탈취한 뒤, 목표 4인 토끼고지로 진출해야 했다. 제6중대는 대대 예비대였다.

폐허가 된 공터 / 광복~1950년대 / 1952-53. [사진=대한민국역사박물관]

공격개시 시각은 07:00. 공격 방향은 말재를 지나 북쪽으로 뻗은 능선이었다. 그러나 제2대대가 차량행군을 마치고 말재 정상에 도착했을 때, 고개 아래 1.5km 지점에서 붉은 깃발을 앞세운 북한군 1개 대대 규모의 병력이 전투종대로 남진하고 있었다.

제2대대는 주저할 시간이 없었다. 그는 제5중대와 제7중대를 공격개시선에 배치하고, 대대의 화력을 집중했다.
제8중대가 운용하는 81mm 박격포 4문은 말재 남쪽 기슭의 방열 진지에 자리 잡았다. 제8중대의 81mm 박격포

8문은 대대 지휘소 주변 진지 부근에 전개했다. 말재 정상 부근에는 연대 57mm 대전차포 2문과 중곡동의 81mm 박격포 진지 남쪽 1km 지점에 배치된 제7야전포병대대 제3중대의 105mm 곡사포 5문 가운데 1문의 화력이 추가되었다. 대체로 1개 연대의 지원 화력에 가까운 규모였다.

07:00가 조금 지났을 때, 북한군은 고개 아래 와지선 부근까지 접근했다. 대대장 송호림 소령이 약정된 공격개시 신호탄을 쏘아 올렸다.

신호탄이 새벽하늘을 가르자 박격포와 곡사포가 일제히 불을 뿜었다. 아무런 경계조치도 없이 행진하던 북한군의 대열 한복판에 포탄이 떨어졌다. 대열은 순식간에 무너졌다.

비명과 고함이 터졌고, 북한군 병사들은 몸을 피할 곳을 찾아 사방으로 흩어졌다. 그 순간, 좌우익선의 제5중대와 제7중대가 공격개시선을 넘어 목표를 향해 돌진했다.

자동 부근에서 죽음만을 기다리던 제1중대는 그 함성과 포성을 들었다. 포위망을 뚫기 위해 안간힘을 쓰던 병사들에게 제2대대의 공격은 구원의 손길이었다.

제2대대의 역습이 순조롭게 추진되던 09:00, 제17연대장은 말재에 대대 관측소를 설치했다. 그는 그 자리에서 전방 상황을 살폈다.

제3대대의 상황이 다급했다. 연대장은 제2대대장에게 제3대대를 지원할 병력 1개 중대를 차출하라고 지시했다.
그러나 대대장 송호림 소령은 난감했다. "지금은 공격 중입니다. 병력을 빼낼 수 없습니다." 공격의 한가운데에서 중대 하나를 떼어내면 역습 자체가 흔들릴 수 있었다. 하지만 연대장의 명령을 거부할 수도 없었다.

결국 제8중대 제3소대와 81mm 박격포 8문, 제7야전포병대대 제3중대를 강령으로 이동시켜 제3대대를 지원하도록 했다. 제5중대와 제7중대는 좌우 익선에서 각각 목표 1과 목표 3을 점령했다. 송호림은 대대 관측소를 자동 남쪽의 무명고지에서 제1대대 본부 주변의 동두봉으로 옮겼다.

14:00. 제2대대의 공세는 무르익고 있었다. 제1대대가 잃었던 주저항선이 눈앞으로 다가왔다.

그때 제2대대장에게 연대장 철수명령이 전달되었다. 송호림은 명령을 믿을 수 없었다. "전세를 역전시킬 수 있는 결정적인 순간입니다. 그런데 철수하라니요?" 그는 연대 연락장교를 되돌려 보냈다.

그러나 잠시 뒤, 옹진으로 떠났던 탄약보급 차량이 네 시간이 지나도록 돌아오지 않고 있다는 보고가 들어왔다. 수색대를 급파해 확인한 결과, 연대본부는 정오 무렵 이미 강령으로 철수한 상태였다. 연대본부의 위치와 철수 방향을 알려줄 통신도 끊겨 있었다.

송호림은 그제야 전황의 실체를 깨달았다. 눈앞의 전투에서는 이기고 있었지만, 옹진반도 전체의 전선은 이미 무너지고 있었다.

제2대대는 은동과 자동 정면의 상황만 보고 있었다. 그들은 제1대대의 주저항선을 회복할 수 있다고 믿었다. 그러나 연대의 다른 전선에서는 철수가 진행되고 있었다.

송호림 소령은 마침내 공격 중지를 명령했다. 제5중대는 휘하 제7중대를 후위로 삼아 철수했다. 그러나 제2대대가 부포를 목표로 철수하던 중, 북한군의 추격을 받았다.

양면에서 공격이 쏟아졌다. 선두의 제5중대에서는 중대장 김교섭 중위를 비롯한 많은 장병이 전사하거나 실종되었다. 살아남은 병력도 뿔뿔이 흩어졌다.

치열했던 역습은 그렇게 끝났다. 제2대대는 북한군의 진격을 한때 저지하고 제1대대를 구원했지만, 전선 전체의 붕괴를 막을 수는 없었다.

제1대대와 연대 직할대 병력은 부포에 모였다. 병력은 밤이 되어서야 약 4km 떨어진 창린도에 집결할 수 있었다.
제17연대 본부에서도 철수명령이 내려졌다. 취야에서 양원과 강령 축선으로 진출한 북한군 제14연대가 양원을 점령하기 전에 각 부대는 연대본부와 직할대, 지원부대를 강령으로 철수시켰다.

이로써 제17연대는 동·서로 양단된 옹진반도에서 부포와 사곶리 두 지점으로 나뉘어 해상철수를 해야 했다.

옹진반도의 첫날은 그렇게 저물고 있었다.

병사들은 자신들이 지켜온 고지와 참호를 뒤로한 채 바다로 향했다. 승리할 수 있었던 전투도 있었고, 끝까지 지키지 못한 진지도 있었다.

그러나 누구도 전쟁이 이토록 빠르게 모든 것을 삼켜버릴 것이라고는 생각하지 못했다.

그날은 1950년 6월 25일이었다. 대한민국의 가장 긴 전쟁이 시작된 날이었다.

/ 변상문 국방국악문화진흥회 이사장

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위고비에 도전한 새 비만약 '에페' 가격은? [서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미약품의 국산 비만 신약 '에페'가 위고비와 마운자로가 86%를 장악한 국내 비만치료제 시장에 뛰어든다. 후발주자인 만큼 자체 생산을 통한 가격 경쟁력과 국내 환자 임상 데이터, 기존 병·의원 영업망을 앞세워 선발 제품 중심의 처방 시장을 파고든다는 전략이다. 관건은 가격 이외의 경쟁력을 실제 처방 전환으로 연결할 수 있느냐다. 위고비와 마운자로는 글로벌 시장에서 이미 높은 인지도와 장기간의 처방 경험을 쌓은 데다 대표 임상에서 높은 체중 감량 효과를 제시했다. 에페가 연매출 1000억원 목표를 달성하려면 가격에 민감한 신규 수요를 확보하는 동시에 기존 GLP-1 치료제 사용자의 선택까지 끌어와야 한다. 17일 제약·바이오업계에 따르면 한미약품은 오는 10월 식품의약품안전처 품목허가를 목표로 에페(성분명 에페글레나타이드) 출시를 준비하고 있다. 허가 이후 연내 출시가 목표다. 한미약품 본사 전경 [사진=한미약품] ◆ 가격 경쟁력 갖췄지만…출시 이후 기존 제품 인하 변수 에페는 한미약품이 자체 개발한 주 1회 투여 글루카곤 유사 펩타이드(GLP-1) 계열 비만치료제다. 약물이 체내에서 오래 작용하도록 한 한미약품의 지속형 플랫폼 기술 '랩스커버리'가 적용됐다. 에페가 진입할 시장은 이미 선발주자 중심으로 2강 구도가 형성돼 있다. 의약품 시장조사기관 아이큐비아에 따르면 국내 비만치료제 시장은 2024년 2426억원에서 지난해 8195억원으로 1년 만에 3배 이상 확대됐다. 이 중 위고비와 마운자로 판매액은 각각 4833억원, 2209억원으로 두 제품이 전체 시장의 약 86%를 차지했다. 후발주자인 에페가 내세운 무기는 가격이다. 한미약품은 최종 공급가를 공개하지 않았지만 업계와 증권가에서는 4주 투약 기준 10만원대 가격이 거론된다. 현재 위고비의 시작용량인 0.25㎎의 4주분 공급가는 21만6000원, 마운자로의 시작용량인 2.5㎎은 27만8000원 수준이다. 한미약품이 가격 경쟁력을 확보할 수 있는 배경에는 자체 생산체제가 있다. 회사는 경기도 평택 바이오플랜트에서 에페를 직접 생산한다. 외부 생산 의존도를 낮춰 공급 안정성을 높이는 동시에 가격을 낮추겠다는 구상이다. 하지만 가격만으로 선발주자의 벽을 넘을 수 있을지는 미지수다. 국내에서 가장 먼저 출시된 비만치료제인 위고비는 마운자로의 국내 출시를 앞둔 지난해 용량별 차등가격제를 도입하면서 시작용량 공급가를 기존 37만2000원에서 21만6000원으로 약 42% 낮췄다. 경쟁 제품 등장에 맞춰 선발주자가 가격을 조정한 전례가 있는 만큼 에페 출시 이후 추가 가격 경쟁이 벌어질 가능성도 제기된다. 비만치료제의 핵심 경쟁력은 체중 감량 효과다. 한미약품이 공개한 에페 임상 3상 40주차 중간 결과에서 평균 체중 감소율은 9.75%였다. 체중이 5% 이상 감소한 환자는 79.42%, 10% 이상은 49.46%, 15% 이상은 19.86%였다. 선발 제품들은 글로벌 임상에서 더 높은 체중 감소율을 제시했다. 위고비는 비만 또는 과체중 성인 1961명을 대상으로 한 STEP 1 임상에서 68주 투여 후 평균 체중이 14.9% 감소했다. 체중이 5% 이상 줄어든 환자는 86.4%, 10% 이상은 69.1%, 15% 이상은 50.5%였다. 마운자로는 비만 또는 과체중 성인 2539명을 대상으로 한 'SURMOUNT-1' 임상에서 72주 후 평균 체중 감소율이 5mg 투여군 15.0%, 10mg 19.5%, 15mg 20.9%로 나타났다. 15mg 투여군에서는 70.6%가 체중을 15% 이상 줄였고, 56.7%는 20% 이상 감량했다. 다만 에페와 위고비, 마운자로의 임상은 투약 기간과 대상 환자, 용량과 시험 설계 등이 달라 체중 감소율을 단순 비교해 우열을 판단하기에 한계가 있다. 현재 공개된 에페의 임상 수치는 40주차 3상 중간 결과다. 한미약품 비만 신약 '에페' 로고 [사진=한미약품] ◆ 국내 환자 448명 임상으로 차별화, 브랜드·시장 경험은 숙제 이에 한미약품이 강조하는 에페의 차별점은 국내 환자를 대상으로 직접 확보한 임상 데이터다. 에페 임상 3상은 국내 성인 비만 환자 448명을 대상으로 실시했다. 위고비 역시 한국인을 포함한 아시아 환자 대상 임상을 진행했지만 에페는 3상 전체를 국내 비만 환자로 구성했다. 한미약품은 국내 환자로 구성된 임상을 통해 한국 진료현장에서 참고할 수 있는 데이터를 확보했다는 점을 차별화 요소로 내세운다. 다만 국내 환자 대상 임상이라는 사실 자체가 기존 치료제보다 높은 효능이나 안전성을 의미하는 것은 아니다. 임상에서 체질량지수(BMI) 30㎏/㎡ 미만 여성 환자의 평균 체중은 12.20% 감소했다. 한미약품은 이를 토대로 고도비만 환자뿐 아니라, 비만도가 낮거나 장기적인 체중 관리가 필요한 환자까지 처방 수요를 넓힐 수 있을 것으로 보고 있다. 한미약품은 에페가 GLP-1 비만치료제의 대표적인 부작용인 구역과 구토 등 위장관계 이상반응이 기존 제품 대비 낮다는 점도 내세우고 있다. 구역과 구토는 비만치료제의 투약을 중단하게 하는 요인으로 거론된다. 그러나 브랜드 인지도와 시장 경험에 있어서는 선발주자의 우위가 뚜렷하다. 위고비와 마운자로는 각각 노보 노디스크와 일라이 릴리라는 글로벌 대형 제약사의 제품으로, 해외에서 이미 대규모 판매와 처방 경험을 축적했다. 환자들의 실제 사용 경험과 장기 데이터가 쌓였다는 점도 후발주자인 에페가 단기간에 따라잡기 어려운 부분이다. 반면 한미약품은 국내 병·의원을 대상으로 구축한 영업망과 자체 생산능력을 갖추고 있다. 기존 영업망을 치료제 처방으로 연결할 수 있느냐가 후발주자의 한계를 극복할 변수가 될 것이라는 평가가 나온다. 한미약품은 에페를 연 매출 1000억원 이상 품목으로 육성한다는 목표를 세웠다. 목표 달성을 위해서는 가격 경쟁력 등 회사가 내세운 강점을 처방 확대로 연결할 수 있어야 한다.  한 업계 관계자는 "에페는 가격과 국내 환자 대상 임상 데이터에서 차별화 요소가 있지만 위고비와 마운자로는 높은 인지도와 처방 경험을 확보한 제품"이라며 "후발주자인 만큼 실제 진료 현장에서 의사와 환자의 선택을 얼마나 바꿀 수 있느냐가 시장 안착의 관건"이라고 봤다. sykim@newspim.com 2026-09-17 15:33
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李, 일정 최소화 '18일 회견' 준비 몰두 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 18일 기자회견을 하루 앞둔 17일 공식 일정을 최소화하고 회견 준비에 몰두했다. 이 대통령은 지난 14일부터 3일간 중앙아시아 5개국 정상과 연쇄 회담을 하고 1차 한-중앙아시아 정상회의를 주재하며 외교 일정으로 숨가쁘게 지냈다.  이 대통령이 기자회견 일정을 18일로 정한 것도 외교 일정을 모두 마무리하고 하루 정도 준비하는 시간이 필요하다는 판단을 한 것으로 보인다.  이 대통령은 이날 통상 목요일에 열던 수석보좌관회의도 없이 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장을 접견하는 일정만 소화한다.  이재명 대통령이 취임 1주녁 기자회견에서 주택공급을 위해 재건축·재개발도 속도를 내야한다고 말했다. [사진=청와대]  ◆청와대 "국민이 궁금한 국정 현안, 진솔하게 소통할 것" 이 대통령은 비롤 사무총장 접견 외 나머지 시간은 회견 준비에 쓸 것으로 예상된다. 이 대통령은 참모들에게서 분야별 핵심 쟁점과 추진 방향을 보고받고 예상 질문을 추려 답변을 거듭 다듬는 것으로 알려졌다. 회견은 18일 오전 10시 청와대 영빈관에서 열린다. 모두발언과 질의응답, 마무리 발언을 합쳐 90분가량 진행한다는 계획이다. 기자회견에는 내·외신 기자 150여 명이 참석한다. 질의응답은 정치·외교와 정책·경제 두 분야로 나눠 주제 제한 없이 진행하고 실시간 국민 댓글도 소개한다. 청와대는 회견 제목을 수식어 없이 '이재명 대통령 기자회견'으로 정했다. 회견장 배경막에는 '국민의 뜻, 국민의 삶, 더 살피겠습니다'라는 문구를 건다. 성기홍 청와대 홍보소통수석은 지난 15일 브리핑에서 "대통령의 확고한 개혁 의지와 민생 최우선 국정 기조, 더 단단한 국민 통합의 메시지를 전하는 자리가 될 것"이라고 했다. 이어 "국민이 궁금해하고 듣고 싶어 하는 국정 현안을 진솔하고 충실하게 소통하려 한다"고 설명했다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 8일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 이재명 대통령 취임 1주년 기자회견 '대체불가 대한민국'이 생중계되고 있다. 2026.06.08 kunjoo@newspim.com ◆연임·공소취소·파병 정치 현안에 부동산·증시 민생 현안 산적  회견의 관심은 산적한 현안에 이 대통령이 과연 명확한 입장을 밝힐 것인지다. 특히 공소 취소와 연임 헌법 개정(개헌) 논란은 피할 수 없는 질문이다. 집권 여당인 더불어민주당은 '조작기소 특검법안'을 9월 중 처리하겠다고 예고했다. 특검에 공소취소 권한을 줄지가 핵심 쟁점이다. 이 대통령 사건 공소 취소를 앞장서 주장했던 김승원 의원이 법무부 장관 후보자로 지명됐고 민주당 주도로 국회 인사청문 경과보고서가 채택됨에 따라 야권의 공세는 더 거세졌다. 인사 검증 문제에 대한 언론의 질의도 예상된다. 용혜인 전 성평등가족부 장관 후보자는 자진사퇴했고 김승원 후보자는 '식약처 청탁 의혹'에 휩싸였다. 미국 요청에 따른 호르무즈 해협 파병 검토와 대미 투자 협상 관련 질문도 이 대통령에게는 고난도 문제다.  민생 현안으로는 부동산이 첫손에 꼽힌다. 정부는 취임 후 8·13 대책을 포함해 6차례 부동산 대책을 내놨다. 하지만 한국부동산원 집계에 따르면 서울 아파트 주간 매매 가격이 지난해 2월 첫째 주부터 83주 연속 올랐다. 문재인 정부 시절 세운 최장 기록(85주)에 바짝 다가섰다. 강남 3구 집값은 약세로 돌아섰지만 수도권 중저가 아파트값이 오르고 전세 매물 품귀와 월세 상승이 이어지고 있다. 부동산 정책 효과에 대한 논란이 적지 않다.  이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 취임 1주년 기자회견을 하고 있다. 2026.06.08 [사진=청와대] ◆이 대통령 "임기는 헌법상 명확하게 제한"…이번엔 어떤 답 낼까 이 대통령이 앞서 일부 현안에 짧게 입장을 밝히기는 했지만 대체로 원론적 언급에 그친 경우가 많았다.  연임 개헌 논란을 두고는 프랑스 국빈방문 중이던 지난 9일(현지시간) 파리 동포 오찬간담회에서 "(대통령) 임기는 헌법상 명확하게 제한돼 있다"고 했다. 취임 초 해외 순방을 자주 다니는 이유를 설명하는 차원의 언급이었지만 연임 논란을 의식한 우회적 입장 표명이라는 해석이다.  공소 취소와 관련해서는 지난 6월 8일 진행한 취임 1주년 회견에서 "(조작기소 여부의) 진상 규명은 해야 한다"는 원론적 답변을 내놨다. 이 대통령은 당시 공소 취소 특검에 대한 질문을 받고 "결론적으로 법과 상식대로 하면 된다"며 "최소한의 진상규명을 해야 한다"고 했다. 이 대통령은 "뭔가 문제는 있어 보인다. 주관적 판단은 있지만 객관적으로도 문제가 있어 보이는 것이 꽤 많다"며 "잘못된 게 있으면 바로 잡고 없으면 그냥 놔두면 된다. 잘못됐으면 취소하고 잘못된 게 아니면 놔두는 것"이라고 했다. 사실상 공소가 잘못됐으면 바로 잡아야 한다는 취지의 설명이었다.  ◆여권에서도 "공소취소·연임 명확한 입장 내야" 목소리 강해   야권뿐 아니라 여권에서도 이 대통령이 민감한 현안에 대해 명확한 입장 표명을 해야 한다는 목소리가 강하다. 장동혁 국민의힘 대표는 이날 최고위원회의에서 "기자회견이 의미가 있으려면 그동안의 오만과 무능부터 국민에게 사과해야 한다"며 "부동산과 이란 파병 문제 등 모든 정책에서 국정 기조 대전환을 선언하고 국민이 납득할 분명한 답을 내놓길 바란다"고 요구했다. 한병도 민주당 원내대표는 정책조정회의에서 "기자회견은 국민 목소리를 경청하고 국정 현안을 두고 진솔한 대화를 나누는 소통의 장이 될 것"이라고 강조했다.  이광재 민주당 의원은 "공소 취소는 정무적이고 정치적인 문제이니 대통령이 언급할 것으로 본다"고 했다. 여권의 한 중진 의원은 "대통령이 연임 개헌이나 공소 취소와 관련해 명확한 입장을 내놓지 않는다면 향후 국정 운영이 쉽지 않을 것"이라고 우려했다.  이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 취임 1주년 기자회견을 하고 있다. 2026.06.08 [사진=청와대] ◆9주 연속 지지율 하락…추석 전 기자회견, 반등 할까  이번 기자회견은 추석 연휴를 앞두고 열리는 만큼 지지율 반등의 분수령으로 꼽힌다. 여론조사 전문기관 리얼미터가 14일 공개한 9월 2주차 주간동향(에너지경제신문 의뢰, 7~11일, 무선 자동응답 방식 조사, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 9주 연속 하락해 취임 후 최저치인 33.8%였다. 부정평가는 63.3%로 처음 60%대에 올라섰다. 리얼미터는 외교 행보에도 개각 인선 논란과 호르무즈 파병 검토, 부동산 정책 불확실성이 겹친 데다 진보층과 20대 이탈이 더해진 것을 하락 주요 원인으로 분석했다.  한국갤럽이 17일 발표한 '2026 대한민국 신뢰도 조사'(시사IN 의뢰, 6~8일, 유선전화와 휴대전화 무작위 전화걸기 전화면접조사)에서는 이 대통령이 정치인 중 2위로 내려앉았다. 이 대통령은 2021년 이후 해당 조사에서 줄곧 가장 신뢰하는 정치인 1위였다. 올해 조사에서는 한동훈 무소속 의원에게 1위를 내줬다.  이 대통령에 대한 신뢰도 조사에서는 '신뢰한다' 35.9%, '불신한다' 50.4%였다. 지난해 조사에서는 이 대통령을 신뢰한다는 응답이 51.2%, 불신한다는 응답이 34.1%였다. 신뢰와 불신의 국민 평가가 1년 만에 뒤집어졌다.  the13ook@newspim.com 2026-09-17 14:37

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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