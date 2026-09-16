덕성여대, 장미원시장에 문화예술 거점 마련…18일 전시 '그대로, 안녕' 개막

AI 핵심 요약beta
- 덕성여대가 18일 장미원시장에 문화공간을 열었다
- 미술사학전공 학생·졸업생 5명이 전시 ‘그대로, 안녕’을 기획했다
- 대학은 교육·워크숍 등으로 지역협력 거점을 키운다
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국립현대미술관 미술은행 소장품 전시
대학·주민·상인 잇는 협력공간으로 활용
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 덕성여자대학교가 전통시장인 장미원시장에 지역 문화예술 거점을 마련하고 지역사회와의 협력 확대에 나선다.
덕성여대는 오는 18일 장미원시장 내 지역거점 문화공간 개소식을 열고 미술사학전공 학생과 졸업생 5명이 기획한 첫 문화예술 프로젝트 전시 '그대로, 안녕'을 선보인다고 16일 밝혔다.
이번 공간은 덕성여대 앵커사업을 통해 추진해 온 지역협력 활동을 대학 캠퍼스 밖 현장으로 확장하기 위해 조성됐다. 대학은 전시를 비롯해 교육, 워크숍, 주민 참여 프로그램 등을 지속 운영하며 주민과 상인, 학생, 문화예술 관계자 등이 만나 교류하는 지역 현장형 협력 거점으로 활용할 계획이다.
개소와 함께 열리는 '그대로, 안녕' 전시는 국립현대미술관 미술은행 청년 인력양성 사업의 일환으로 마련됐다. 국립현대미술관 미술은행 소장품 12점을 소개하며 전시 기간은 18일부터 다음 달 5일까지다.
전시 기획에는 덕성여대 미술사학전공 학부생과 졸업생 5명이 참여했다. 이들은 작품 선정부터 전시 구성과 스토리텔링, 연계 프로그램 기획·운영까지 전 과정에 직접 참여했다. 정수희 덕성여대 미술사학전공 교수가 지도를 맡았고 이은경 큐레이터와 김은비 전문도슨트가 멘토로 참여했다.
전시는 '나에게 안녕', '그대에게 안녕', '그대로, 안녕' 등 3개 장으로 구성된다. 개인의 삶을 돌아보는 데서 출발해 타인의 안녕과 서로 다른 이들이 함께 살아가는 공동체의 의미를 미술작품을 통해 살펴보는 방식이다.
덕성여대는 한동안 지역에서 활용되지 못했던 시장 내 공간을 문화예술 거점으로 전환했다는 데 의미를 뒀다. 대학과 지역주민이 일회성 행사에 그치지 않고 지속적으로 만나며 일상 속에서 문화예술을 경험할 수 있는 기반을 만들겠다는 구상이다.
정수희 센터장이 이끄는 덕성여대 앵커사업단 지역협업센터는 장미원시장 운영 경험을 토대로 지역 특성에 맞춘 문화 프로그램을 확대할 예정이다. 향후 다른 지역 현장에도 지역거점공간 운영 모델을 단계적으로 적용한다는 계획이다.
hyeng0@newspim.com